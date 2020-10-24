Колчак. Биполярный

Кто вы, мистер Колчак?

Душегуб и военный преступник? Верховный Правитель России, обречённо спасающий Отечество? А может, откровенный неудачник? Личность Александра Колчака даже спустя сто лет с момента его расстрела остаётся неоднозначной. Несмотря на то что вопрос о его реабилитации подняли ещё в конце прошлого века и адвокатами Адмирала выступали не последние лица нашей страны, для многих руководитель Белого движения остаётся иностранным шпионом, возглавившим террор против гражданского населения.

«Честнейший и искреннейший русский патриот в лучшем смысле этого слова и человек кристальной душевной чистоты»; «Едва ли есть ещё на Руси другой человек, который так бескорыстно, искренне, убеждённо, проникновенно и рыцарски служит идее восстановления единой, великой и неделимой России»; «Он не страдал ни тщеславием, ни величественностью, ни пафосом», — говорят одни. Вторые приводят выдержки из приказов его генералов, к которым, возможно, Колчак не имел прямого отношения, но никак не повлиял на решения как главнокомандующий.

«Селения, население которых встретит правительственные войска с оружием, сжигать; взрослое мужское население расстреливать поголовно; имущество, лошадей, повозки, хлеб и так далее отбирать в пользу казны»; «При занятии селений, по разбору дела, неуклонно накладывать контрибуции на всех тех лиц, которые способствовали разбойникам хотя бы косвенно, связав их круговой порукой»; «Среди населения брать заложников, в случае действия односельчан, направленного против правительственных войск, заложников расстреливать беспощадно».

Сторона света

Но за этими спорами многие забывают, что Александр Колчак был ещё и выдающимся учёным, гидрографом, океанографом и полярным исследователем, напоминают в Норильском Заполярном театре. Главный режиссёр «Маяковки» Анна Бабанова признаётся: изначально она заинтересовалась адмиралом из–за его экспедиции с бароном Толлем в поисках Земли Санникова.

– Однажды я была в нашем музее и увидела экспозицию о полярных экспедициях, меня заинтересовала именно эта тема. А чем глубже погружалась, тем больше понимала, что и благодаря Колчаку мы сейчас живём в Норильске. Мне показалось, что этим маленьким открытием стоит поделиться со всеми. Я подумала, что пришло время посмотреть на такие глобальные исторические фигуры с позиции того, что они сделали для России. Оказывается, картами Колчака пользуются до сих пор, он создавал флот, в том числе ледокольный, изучал Арктику. Интересно было понять его в роли Верховного Главнокомандующего Белой армией.

Но он всегда думал о Севере. Север сделал его. И будучи Верховным Правителем всего два года, он финансировал экспедиции Николая Урванцева. А благодаря

Урванцеву здесь открыли месторождения промышленных масштабов. Как следствие, благодаря этому мы сейчас здесь и живём. Мне кажется, Колчак был интересным, мужественным человеком, фигуру которого нельзя обойти стороной. Он многое мог бы совершить. Прежде всего он был учёным, а не военным.

А вот Михаил Дурненков, драматург, которому норильский театр заказал написать пьесу о Колчаке, сослагательных наклонений не использует, он просто хотел разобраться в этой противоречивой личности.

– До того как я стал заниматься темой Колчака, я тоже жил примерно в тех же школьных паттернах и революционных песнях. Конечно, мне хотелось освободиться от знаний, которые были безусловными и неоспариваемыми в детстве, и изучить эту личность самостоятельно. Для этого я прочитал несколько книг о его жизни и заслугах, изучил его прямые высказывания, подробно проштудировал материалы допроса Колчака в Иркутске перед расстрелом. Когда человек находится на краю жизни, уже нет смысла что–то скрывать или приукрашивать, и он рассказывает о том, как всё происходило с его точки зрения. Драматургия появляется там, где не всё однозначно. В этой сложности и кроется интересный материал. Мы привыкли к тому, что либо ставим кого–то на пьедестал, либо сбрасываем с него, но в такой ситуации невозможно посмотреть на человека со всех сторон. А театр даёт возможность увидеть за официальным фасадом человека сомневающегося, но всё же исполняющего свой долг, это во многом трагическая фигура.

Факты или театр?

Основа спектакля «Колчак Полярный» — та самая Русская полярная экспедиция 1900–1902 годов. Тогда ещё лейтенант Колчак под руководством барона Эдуарда Толля шёл на шхуне «Заря» по Карскому морю и морю Лаптевых к острову Беннетта в поисках загадочной Земли Санникова. И последние дни уже военачальника в конце гражданской войны. Впрочем, после премьеры многие зрители отметили, что в пьесе много фактических несостыковок, подогнанных к сюжету для драматизма. Но если на это закрыть глаза, то «Колчак Полярный» получается ладным, гладким спектаклем, а «театра» здесь нет.

– Считаю, что это смело — поставить спектакль о Колчаке, — рассуждает Ольга, побывавшая на премьере. — Я серьёзно изучала жизнь Александра Васильевича, поэтому отнеслась к постановке настороженно. Но в целом мне понравилось. Пошла бы во второй раз? Не факт. Мне кажется, Колчака на сцене не видно. Его затирают идеалист Толль, веривший в то, чего другим не было видно, опытнейший мореход и капитан «Зари» Коломейцев и даже команда матросов. А Колчак — просто миротворец, стоящий между ними. Если бы акцент сделали на спасательную экспедицию 1903 года, когда Колчак возглавил операцию по поиску пропавшего Толля, там он был бы заметнее, ведь тогда он сделал намного больше как исследователь и верный товарищ. Это было бы интереснее.

Без розовых очков

В процессе работы над спектаклем в него вносилось множество изменений. Изначально его хотели ставить на малой сцене. Но коронавирус внёс свои поправки, уменьшив наполняемость зала вдвое. Тогда затраты бы не окупились.

Шинель главного героя тоже примеряли несколько человек. Изначально на роль Колчака был приглашён актёр Николай Козак, игравший в своё время в Красноярском государственном театре имени Пушкина. Сейчас он работает в Москве, у него за плечами более 100 ролей в кино и очень схожая с Колчаком внешность. Параллельно с приглашённой звездой репетировал и Павел Авдеев — артист нашей «Маяковки», который должен был подстраховать, если Козак откажется. В сентябре стало окончательно понятно, что москвич не приедет, и перемены произошли кардинальные. В спектакль вошёл, а многие бы даже сказали — влетел, заслуженный артист России Яков Алленов в образе главы Чрезвычайной следственной комиссии Самуила Чудновского, а на роль Колчака ввели Сергея Ребрия. Павел Авдеев до последнего репетировал параллельно с заслуженным артистом, можно сказать, числился во втором составе. Но за две недели до премьеры стало понятно, что Верховный Главнокомандующий должен быть один, и фамилию Авдеева убрали с афиш.

– Изначально я удивился приглашению на эту роль: у меня был перелом пятки, и долгое время я сидел без работы, а на мои роли вводили других. Когда стал репетировать Сергей Николаевич, я даже предложил, чтобы главных героев было два — молодой и старый Колчак.

Авдеев серьёзно изучал тему. Как говорят его знакомые, если он погружается в вопрос, то делает это на уровне научных исследований. Поэтому саму личность Александра Колчака оценивает без розовых очков и вне романтического флёра. И даже порадовался, когда понял, что основной акцент делают на годы, когда тот ещё не Верховный Правитель и даже не Адмирал, а молодой учёный–океаногрф и полярный исследователь.

– Здесь нельзя дать однозначную оценку: мол, он английский агент и вражеский шпион, и только. Если посмотреть на картину целиком, на то, как он возглавил Белое движение, выстраивал взаимоотношения с союзниками и боролся с большевизмом, становится понятно, что Колчак ничего не понимал в политике. Бесхитростный, с абсолютной верой в свой долг. Я не могу сказать, что он плохой или хороший – он откровенный неудачник, беспомощно или даже горделиво растерявший всё, что получил.

Поэтому стоит просто сходить на спектакль, чтобы понять эту незаурядную личность с её победоносными успехами и откровенными провалами, испытавшую большую любовь и огромную ненависть. А ещё понять, что Север любит сильных, а не «красных» и «белых».