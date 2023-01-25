Количество пользователей, у кого есть подтверждённая запись «Госуслуг», достигло отметки 100 млн

В Красноярском крае количество таких пользователей составляет 1 млн 340 тысяч. В прошлом году на портал «Госуслуги» заходили 906 тысяч жителей региона.

По данным Минцифры РФ, с каждым годом популярность сервисом портала растёт. За последние три года число пользователей выросло на 40%. Ежедневная аудитория выросла в четыре раза – это почти 10 млн человек. Самые востребованные услуги – назначение различных льгот и пособий. По ним подано 27 млн заявлений.

Среди жителей нашего региона самыми популярными сервисами стали оформление выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет, назначение пособия на ребёнка из малообеспеченной семьи, постановка в очередь в детский сад.

В Красноярском крае также действует региональный портал «Госуслуги». В прошлом году самой популярной электронной услугой здесь стала выдача социального сертификата на получение услуг в сфере туризма для школьников.

Работа по переводу госуслуг в электронный вид является одним из приоритетных мероприятий нацпроекта «Цифровая экономика РФ» регионального проекта «Цифровое государственное управление».