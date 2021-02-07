Коллекционеры островов

Курс на берег

Экстремальное путешествие на снегоходах пройдёт в рамках проекта Русского географического общества «Легенды Арктики». Сам проект — это история экспедиций команды радиолюбителей по арктическому побережью и островам. Участники в ходе поездки не только тестируют снаряжение, радиоаппаратуру и новые виды цифровой связи, но и фиксируют экологические данные и сведения о миграции диких животных. Они ведут фото– и видеосъёмку, а полученную информацию передают заповедникам. Одна из целей проекта — популяризация имён исследователей арктических территорий России.

Все путешественники — северяне: это жители Тюмени, Норильска, Тарко–Сале, Сургута и Дудинки. В этом году к ним присоединяются петербуржцы. Причём не все в предстоящей поездке радиолюбители — их только четверо. Руководит походом председатель Ямальского отделения РГО Игорь Знаменский. В этот раз пятеро членов группы выйдут из посёлка Тазовский на Ямале и отправятся в Дудинку, где к ним присоединятся ещё трое — два норильчанина и дудинец.

– Мы основательно прорабатываем маршрут. В прошлом году, например, участники собирались на метеостанции Сопочная Карга (где когда–то нашли останки знаменитого мамонта Жени. — Прим. автора), на берегу Енисейского залива. До этого были путешествия по морю: часть туристов собиралась в Архангельске, другие прилетали на Диксон, где мы подбирали их на яхте, — рассказывает Андрей Коробейников, оператор и фотограф группы.

Поскольку в этом году решено повторить поездку на снегоходах, то и время года выбрали соответствующее — весну, когда ещё сохраняется зимник, но уже не так холодно. Туристы рассказывают, что в прошлом году в этом отношении им повезло — тогда на маршрут из Тазовского вышли 4 марта, хотя ночами доходило до –350 С. Первую снегоходную экспедицию в 2018 году участники называют не самой удачной, так как достигнуть цели не получилось — дошли только до Диксона. «Мы стартовали в феврале и попали в сильнейшие морозы. Пришлось сворачиваться», — говорят экстремалы.

Вас вызывает Таймыр

На поездку в этом году запланирован месяц: за это время надо пройти с Ямала до конечной точки маршрута — остров Большой Бегичев (около 2 000 км), там планируется остановка на пять–семь дней для установки радиосвязи. Такой вояж требует серьёзной подготовки и точного расчёта груза.

– У нас всё с собой: отопители, две палатки, тёплые вещи, запас топлива и радиоаппаратура, — отмечают путешественники. — Каждый снегоход тащит за собой сани весом 400–500 кг.

Сделать необходимые запасы для экспедиции порой помогают спонсоры. В разные годы это были частные компании, в последней яхтенной поездке по островам Карского моря фрахт яхты обеспечило правительство Ямала. Остальное — пища, экипировка, радиоаппаратура — приобреталось за свои деньги.

Очень важный вопрос — безопасность: кто, например, поможет при форс–мажорных обстоятельствах, ведь суровая арктическая природа непредсказуема?

– Мы — члены Русского географического общества, и экспедиции проходят под флагом РГО и клуба радиолюбителей–путешественников «Русский Робинзон». Официально регистрируем поездку в МЧС, согласовываем маршрут и ежедневно докладываем в МЧС Ямала, Таймыра и Якутии о своём месте пребывания посредством спутниковой связи. Плюс есть GPS–трекеры, показывающие весь путь. Это наша страховка на случай непредсказуемости погоды, — поясняет Андрей.

Главная задача группы — провести ряд сеансов связи с как можно более отдалённых точек.

Вообще радио — многогранное хобби, в котором в мире задействовано около шести миллионов человек. Они регулярно выходят в эфир, для трансляций выделены определённые диапазоны частот. Общение сводится к техническим вопросам, исключены темы политики и религии. Существует множество дипломных программ радиолюбителей: чтобы получить такие сертификаты, нужно провести определённое количество сеансов с радиолюбителями из разных городов. Есть и соревновательные проекты, которые требуют провести как можно больше сеансов связи между максимально удалёнными корреспондентами. Разработаны и международные программы, например «Острова в эфире», смысл её таков: чтобы «получить в копилку» остров, нужно установить связь с радиолюбителем, который живёт или присутствует на нём. На необитаемые острова радиолюбители организуют экспедиции. Таких людей называют активаторами — они автоматически засчитывают остров себе в копилку.

– Наши путешествия в Арктике проложены по маршрутам и точкам, где проходили первые исследователи этих мест. Мы уже побывали на островах Нансена, Фирнлея, Шокальского, Тыртова, Расторгуева. В 2017 и 2018 годах на Диксоне посетили памятник Никифору Бегичеву. А в 2020–м, идя на остров Расторгуева, на берегу Карского моря в районе реки Пясина вышли на место, где умер этот великий полярный путешественник. Почтив память Никифора Алексеевича возле скромного монумента, единогласно решили в 2021 году идти на остров в море Лаптевых — это одна из наших давних целей. Желающих получить остров Большой Бегичев в копилку до сих пор много, — делятся участники похода. — В среднем за экспедицию мы проводим свыше 10 тысяч сеансов связи, а в 2018 году осуществили более 20 тысяч.

Север — это наше

Во время нынешней поездки планируется заехать в Норильск, случится это примерно 8 марта. Ранее экспедиция в нашем городе уже бывала, и путешественники признают: здесь много опытных людей, увлечённых самостоятельными поездками. Сам же город поразил гостей развитостью, какую они, по собственному признанию, не ожидали увидеть за Полярным кругом.

– У вас и места потрясающие. Нам из Тюмени, например, нужно проехать 2200 км до вашего плато Путорана. А у вас оно рядом, так что большое количество местных туристов не удивляет. Знаете, я много где бывал, но Таймыр выделяю особенно, он захватывает дух, — признаётся Коробейников.

После каждой экспедиции путешественники монтируют небольшой фильм, в котором отражают самые интересные моменты поездки и рассказывают о животных и достопримечательностях.

– Диких животных встречаем регулярно, для их отпугивания применяем ракетницы, — продолжает Андрей. — Белые медведи, к слову, — опаснейшие хищники, они могут напасть, даже будучи сытыми. С острова Виктории в своё время нам пришлось из–за них уехать на неделю раньше срока: около 50 медведей охотились тогда на стадо моржей, живших на берегу, и постоянно ходили мимо нас, чтобы пасти добычу, часто заворачивая в наш лагерь из любопытства. Отпугивали мы их долго, но как только сигнальные ракетницы закончились, решили сняться с места. Два года назад видели медведей издалека — прошли мимо них на яхте. В 2020–м не встретили даже следов этих четвероногих. В общем, год на год не приходится.

В 2017 году один из членов экспедиции взял с собой в поездку 13–летнего сына. И оба об этом не пожалели — парень будто на другой планете побывал, увидев потрясающий океан с плавающим льдом, законсервированную военную базу и метеостанцию. Взрослые участники экспедиции ради впечатлений каждый год планируют свои отпуска именно в зимний период.

– Года три назад во время похода мы так замёрзли, что я предложил Игорю Знаменскому поехать с семьями во Вьетнам, чтобы погреться. Мы взяли с собой радиоаппаратуру, но эмоций особых там не получили, — смеётся Андрей. — Так что до сих пор уверены: Север — это наше.