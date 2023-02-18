Коллективная сознательность

Инициативные ребята

Благодаря программе производственных инициатив, стартовавшей в Заполярном филиале в июле 2018 года, компания делает производство ещё более безопасным и комфортным для работников. Сотрудники рудника «Октябрьский» все пять лет показывали высокую инициативность. За весь период действия программы работники рудника подали 5755 инициатив.

2022 год оказался очень продуктивным — было принято 1408 инициатив. Одобрено 17 предложений с ожидаемым экономическим эффектом — 21 млн 665 тыс. руб. Это в два раза больше, чем в 2021 году. Такой результат доказывает, что сотрудники компании всё активнее вовлекаются в программу и развитие компании в целом.

– Наши инженеры подают инициативы по реконструкции рудоспусков, сокращению расстояния транспортировки горной массы, модернизации оборудования и многие другие, которые несут значительный экономический эффект в виде экономии топлива на перевозку горной массы, увеличения производительности труда, — поделилась менеджер управления непрерывных улучшений департамента по развитию бизнес–систем Заполярного филиала, курирующая рудник «Октябрьский», Индира Ходова. — Работники предприятия очень часто подают инициативы, касающиеся замены оборудования на более эффективное, в том числе за счёт модернизации или изготовления собственными силами.

Система эффективности

В 2022 году рудник «Октябрьский» стал применять систему «6С» поколения 2.0 — это совокупность шести направлений по повышению эффективности рабочих мест за счёт более удобной организации, приведения их в порядок, внедрения стандартов и принципов непрерывного совершенствования. Система является инструментом бережливого производства, закреплённого национальным стандартом РФ ГОСТ Р 56906–2016 «Бережливое производство. Организация рабочего места».

В систему входит сортировка инструментов для каждого рабочего места, оптимальная организация рабочего места и его систематическая уборка, стандартизация производственных процессов и операций, постоянное совершенствование организации рабочих процессов и главное — соблюдение правил техники безопасности.

Как показывает практика, программа «6С» 2.0 и производственная инициатива тесно взаимосвязаны. Сотрудники компании подают большое количество инициатив, направленных в первую очередь на улучшение условий труда. На руднике «Октябрьский» в 2022 году 882 такие инициативы были приняты как полезные.

– Они не несут экономического эффекта, но позволят улучшить условия труда и повысить уровень безопасности, — добавила Индира Ходова.

Одна из таких инициатив реализуется на подземном участке горно–подготовительных и очистных работ № 15. Идея заключается в систематизации и оптимизации рабочих процессов, а также кардинальном улучшении социально–бытовых условий сотрудников участка. Её реализация затрагивает 31 работника.

Новое рабочее пространство состоит из семи зон площадью около 300 кв. м. Для обслуживания самоходного дизельного оборудования предусмотрены два места. Практически между ними находится ремонтная зона. Сейчас там установлены сварочное оборудование, верстак. Рабочее пространство оборудуется шкафами, стеллажами и другой необходимой мебелью. Всё это обеспечивает удобство использования и хранения инструментов и ремонта оборудования.

Как и на любом производстве, предусмотрены зоны для складирования поступающих товарно–материальных ценностей. При этом одна из них разделена на два сектора — в одном находится оборудование, требующее ремонта, второй предназначен для отремонтированного. Такое деление позволяет сотрудникам участка эффективнее использовать время и свести к минимуму сбои в рабочем процессе.

– Ещё одна важная зона выделена под личные сейфы работников участка. Там будут храниться привязь, инструменты, личные вещи, сменная одежда, и всё под замком. Для сотрудников также предусмотрена обеденная зона с посудой, чайником и микроволновкой. Мини–кухня отделена от производственных зон. Всё это делается для создания комфортных условий труда и отдыха коллег на участке, — добавил начальник подземного участка горно–подготовительных и очистных работ № 15 Игорь Зассеев.

Преобразование рабочего места — коллективная идея. Поэтому мы обратились к сотрудникам участка, чтобы узнать их впечатление. Трудно было найти более–менее свободного человека, ведь производственный процесс не остановишь. Но наши поиски увенчались успехом — в свой законный перерыв впечатлениями поделился горнорабочий очистного забоя Николай Требунских:

– Рабочее пространство существенно изменилось. Инструментальная камера очень просторная. До этого мы ютились в одной маленькой выработке, даже технику некуда было поставить, не то что её ремонтировать. Теперь у нас имеются отдельные обеденная и рабочая зоны. Появились места для отстоя, где машинисты в чистоте могут обслужить технику. Главное — всё рядом, нет необходимости тратить рабочее время на поиски необходимого инструмента в недрах шахты.

Мы же, в свою очередь, поздравляем коллектив рудника «Октябрьский» — лидеров производственных инициатив и желаем им комфортной и безопасной трудовой деятельности.