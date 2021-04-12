Команда Агентства развития Норильска примет участие в деловой программе Красноярского экономического форума

КЭФ'21 стартует сегодня и будет проходить в смешанном формате. Часть площадок работает в онлайн-режиме, часть - в офлайне. Норильчане примут участие в работе площадки «Транспортный каркас Сибири. Инфраструктурные проекты и новые точки роста экономики», которая состоится 15 апреля, и круглого стола «Импакт-инвестирование - бизнес-стратегия будущего» — 16 апреля.

15 апреля Виктория Чуланова, директор АРН по развитию городской среды, расскажет участникам форума о стартовавшем в Норильске проекте модернизации системы общественного транспорта, итогом которого должен стать переход к работе по брутто-контрактам. Представители АРН уверены, что переход к новой системе должен инициировать новую экономическую модель, когда государство в лице муниципалитета оплачивает перевозчикам оказание транспортных услуг. При этом оплата за исполнение условий контракта поступает в городской бюджет. По оценкам экспертов, переход на брутто-контракты в течение ближайших лет случится по всей стране. Норильск - первый город в нашем регионе, приступивший к реорганизации системы пассажирских перевозок. Проект получил поддержку государственной корпорации ВЭБ.РФ.

16 апреля директор агентства Максим Миронов расскажет о перспективах развития города. Сегодня главная задача - сломать бытующие стереотипы. Норильск - это не просто промышленный город, он развивается во всех направлениях: высокотехнологичное производство, креативная экономика, арктический туризм и так далее. Отход от привычной концепции моногорода позволит переосмыслить возможности территории: расширит спектр потребительских сценариев и предоставит новые инструменты для малого и среднего предпринимательства, избавит горожан от «островного» мышления и сделает Норильск частью большого мира.

Программа форума размещена на сайте кэф21.рф.