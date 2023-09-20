Команда из Дудинки стала победителем XX открытой Спартакиады района среди лиц с ограниченными возможностями

За победу сразились пять команд: две из Норильска и по одной из Талнаха, Кайеркана и Дудинки. Участникам предстояло проявить свои умения по четырём видам спорта: дартс, метание набивного мяча из положения сидя, фигурное вождение на колясках и бочча.

«Не устану повторять: Спартакиаду нужно давно переименовать. Ведь если подумать, вы - люди с безграничными возможностями. Я в этом абсолютно уверен! Желаю всем вам ярких, новых спортивных побед. Пусть победит сильнейший! Всем удачи и добра!» - обратился с приветственной речью к участникам и гостям мероприятия глава Таймыра Евгений Вершинин.

Так, в командном зачёте по фигурному вождению на коляске на первом месте оказалась команда Дудинки, на втором — команда из Кайеркана и на третьем — спортсмены из Талнаха. В состязании по бочча победу одержала команда из Талнаха, вторыми стали дудинцы и третьими — участники команды «Норильск-2» (Всероссийское общество глухих).

По итогам всех испытаний победу одержала команда из столицы Таймыра, серебро получила команда из Талнаха, а бронзу — кайерканцы. Команды получили заслуженные награды: кубки, дипломы и памятные подарки.

Что касается личного зачёта по дартсу и толканию набивного мяча, победители и призёры, занявшие призовые места по подгруппам, также получили медали, дипломы и памятные подарки. Команда «Норильск-1» была отмечена дипломом в номинации «За волю к победе», а команда «Норильск-2» - за активное участие в Спартакиаде.