Таймырцы стали серебряными призёрами краевого молодежного проекта «Новый фарватер-2021»

Отметим, что проект проводился в формате кейсового чемпионата – соревнования между командами муниципальных образований по решению кейсовых задач в течение отведенного времени в режиме онлайн. Кейсовое задание представляет собой описание ситуации, содержащей проблему (противоречие, вопрос), способной спровоцировать дискуссию, активное обсуждение. Участникам чемпионата предлагалось на основе имеющихся знаний и изучения дополнительных источников информации проанализировать ситуацию, разобраться в проблеме, предложить возможные варианты решения и выбрать лучший из них.

В этом году на участие в проекте было подано свыше 1000 заявок от 60 муниципальных образований Красноярского края. По итогам финала «Северного фарватера» в зачёт районов первое место заняла команда Туруханского района, на втором месте – Таймыр, и третьими стали ребята из Северо-Енисейского района.

Учредителем проекта является Агентство молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края, организатором – краевой Дворец молодежи. Целью «Нового фарватера» является развитие надпрофессиональных компетенций активистов флагманских программ для реализации проектов в сфере молодёжной политики, выявление перспективных молодых людей, заинтересованных в развитии молодёжной политики на территории региона.