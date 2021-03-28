Командная работа

Проект «Гонка жизни» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов в 2018 году. Поддержку ему оказал Норильский городской клуб служебного собаководства.

В начале пути

Идея зимнего экстрима пришла в голову двум активисткам клуба любителей ездового спорта N.Sledogs — Анне Мурзаевой и Елене Маркеловой. Проект на участие в конкурсе Фонда президентских грантов написала Анна, создавался он в короткие сроки, так сказать, в режиме цейтнота. Но в результате всё сложилось удачно: интересную задумку одобрили и выделили средства на её реализацию.

Цель проекта — привлечь внимание людей к скиджорингу, а именно: организовать и провести тренировки и различные образовательные мероприятия, дать возможность владельцам собак заниматься со своими подопечными этим активным видом спорта и совершенствовать полученные умения и навыки.

Скиджоринг — это новый спорт, где собака и лыжник работают в паре. Задача собаки — буксировать лыжника по снегу с помощью упряжки. Этот спорт вышел из армейской дисциплины, в которой дрессировали служебных собак для защиты на границах.

Наибольшей популярностью пользуется спорт в таких странах, как Финляндия и США. В Канаде даже создали международную федерацию. Скиджоринг помогает укрепить мышцы тела, развить дыхательный аппарат, а ещё найти единство с другом, как говорится «Собака — лучший друг человека».

Заниматься ездовым спортом можно с собаками любых пород и беспородными, обладающими силой и выносливостью, способными тянуть за собой груз. К тому же, у собаки должны быть густая шерсть и вес более 15 кг. Тренировки и соревнования — это совместная работа лыжника и собаки. Нельзя взвалить всю нагрузку только на четвероногого друга, поэтому лыжник активно помогает животному во время движения и регулирует скорость.

Интересно, что заниматься скиджорингом можно не только зимой. Сейчас активно появляются различные направления этого ездового спорта, такие как байкджоринг, когда собака буксирует велосипед, или каникросс, когда собака тянет за собой бегущего хозяина. Поэтому тренировки со своим псом можно проводить круглогодично.

На сегодняшний день в клубе N.Sledogs состоят 70 человек, постоянно катаются по тундре со своими подопечными порядка 30 из них. Самому юному участнику заездов на собаках, девочке Арине, три года. Как правило, в клуб приходят владельцы метисов, хаски, маламутов, самоедов, акита–ину, долматинцев. Есть даже бордер– терьер — он тоже ходил в упряжке на дистанцию в пять километров. Активные хозяева ставят своих собак в упряжку каждый день в любую погоду. У Светланы Сивак метисы овчарки и лайки, хаски и маламута. Она в последних соревнованиях была единственной, кто ехал на нартах, запряжённых четвёркой собак. В таких многочисленных упряжках есть свой лидер, и все остальные собаки его слушают. У каждой породы свой характер: хаски, например, легче работают в упряжке и идут за вожаком, маламуты предпочитают доминировать и проявлять свою индивидуальность, самоеды спокойные, но очень говорливые.

– Наш клуб — активный участник различных городских мероприятий, — рассказывает Елена Маркелова. — Отчасти благодаря этому наша инициатива нашла отклик у норильчан, поддержку нам оказывают управление по спорту администрации города и руководство лыжной базы «Оль–Гуль». Во время эстафеты огня на Универсиаде 2019 года наши собаки провезли в упряжке по Ленинскому проспекту факелоносца. К этому знаковому событию готовились тщательно: нам разрешили тренироваться на стадионе «Заполярник». После триумфального шествия по центру города интерес у норильчан к нашей деятельности заметно возрос — у клуба появилась своя волонтёрская группа. Члены клуба катали детей на собачьих упряжках на «Большом Аргише» и Фестивале подлёдной ловли, участвовали в «Лыжне России» и благотворительном забеге «Норильск, беги со мной!». В этом забеге также участвовали два моих маламута — четырёхлетний Ефим и полугодовалая Асти, которая бежала вместе с дочкой Ярославой.

Руководители клуба постоянно проводят большую работу: ищут места для гонок и договариваются с участниками, проводят тренировки с членами клуба и их питомцами. Кстати, клубу любителей ездового спорта разрешили проводить заезды и тренировки на лыжной базе «Оль–Гуль».

С ветерком

Согласно проекту необходимо было провести две гонки: первая — «Снежный нос» — прошла в декабре 2018 года на лыжной базе, а вторая состоялась в мае 2019-го на Красных Камнях.

— До сих пор помню: был дождь и снег, и я минут 15 не могла с собакой заехать на гору — ветер буквально сбивал с ног, — говорит Елена Маркелова. — Для новичков протяжённость трассы составляла два километра, для более опытных лыжников — пять и десять. Гонки — увлекательная и необходимая часть работы с собакой. Они показывают, насколько хозяин чувствует своего лохматого друга и может с ним взаимодействовать, и насколько собака готова слушаться. Это работа двоих: хозяин подстраивается под темп собаки, а пёс старается двигаться в ритме владельца. Участники сначала проходят дальнюю дистанцию в десять километров (таких у нас было двое — я с двумя собаками и девушка на четвёрке), затем стартуют те, кто проходит дистанцию в пять километров.

В рамках проекта «Гонка жизни» победители местных заездов отправились на соревнования «По зову сердца» в Красногорск Московской области. Норильск представляли Александр Кравченко с сибирским хаски Зарри и Дмитрий Кошка с якутской лайкой Айкун.

Сейчас наши занятия проходят в тундре: ездим под Оганер, потом на буранах добираемся до Норилки (примерно два километра). Собаки бегут за снегоходами. Хотя по правилам скиджоринга собака всегда должна быть впереди, а не плестись или бежать сбоку. На материковских соревнованиях за такие вольности дисквалифицируют.

Помимо работы с собакой в полях на базе клуба служебного собаководства проводились и теоретические занятия, включающие семинары и лекции по основам ездового спорта.

Особая благодарность от участников гонок и клуба любителей ездового спорта норильскому клубу снегоходчиков, которые помогали накатывать трассы и оказывали поддержку на соревнованиях.

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Гонка на удалёнке

В период пандемии жизнь у собаководов–любителей не стала менее активной: соревнования перешли в удалённый формат. Так, организатором одной из таких гонок стал питерский питомник сибирских хаски, который провёл «Гонку на удалёнке: Белые ночи — беги, где захочешь». Принять участие в ней могли любители ездового спорта со всего мира. Всё — как в обычной гонке: чётко оговорённая дистанция, хронометраж и тщательная фиксация прохождения трассы (с помощью программы, скачанной на телефон).

После финиша вся информация скидывается организаторам, которые на основании полученных данных определяют победителя. Такой формат гонок членам норильского клуба показался интересным, и есть идеи использовать его в будущем.

В планах у активистов клуба N.Sledogs — написание новых проектов, привлечение участников в организацию, развитие ездового спорта и пропаганда здорового образа жизни. Ну и обязательное участие в различных городских мероприятиях.

Реалии жизни

К сожалению, в нашем городе наблюдается такая тенденция — большинство собак, которые созданы для активной жизни, по воле хозяев превращаются в диванных: они отъедаются и становятся ленивыми, а избыток энергии направляют на разрушение жилья. В результате часть питомцев горожане просто выбрасывают на улицу. К тому же многие владельцы животных оказываются неготовыми к ежедневным продолжительным прогулкам с ними. У истинных же любителей собак энергичных пород каждая свободная минута проходит в прогулках и забегах по просторам тундры.

– И всё для того, чтобы четвероногие друзья были довольны и счастливы, чтобы они могли вволю набегаться, затем прийти домой и упасть от усталости, — поясняет Елена. — Правда, хватает этого ненадолго, и животные вновь просятся на прогулку, ведь движение — это жизнь.