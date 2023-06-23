Команды акселератора «Большая разведка. Заполярье» защитили свои первые работы

Напомним, проект «Большая разведка. Заполярье» — победитель конкурса долгосрочных социальных проектов программы «Основной ресурс 2.0» фонда целевого капитала «Наш Норильск». Организаторами программы выступают Заполярный государственный университет и Всероссийский конкурс-акселератор «Большая разведка».

«Первый день защит был посвящён проектам, которые условно можно отнести к сфере интересов Агентства развития Норильска (АРН), поэтому в число экспертов, помимо представителей инновационной инфраструктуры страны, был приглашён специалист по инвестициям АРН Антон Анфимов. Мне запомнились проекты по организации на территории Норильска модульной вертикальной фермы для круглогодичного выращивания растений, по созданию VR-тренажёров для обучения студентов технологическим процессам компаний и тренажёр по программированию через Telegram-бот. И хотя достойных идей было намного больше, я отметил для себя именно эти проекты потому, что каждый из них, помимо бесспорной ценности для города, в потенциале может трансформироваться в молодёжную лабораторию ЗГУ и стать основой для притяжения талантливых абитуриентов в университет», — отметил Александр Ермаков, руководитель Центра технологического предпринимательства ЗГУ.

Участники акселератора, уже представившие свои проекты, не остались без обратной связи от экспертов. Сейчас идёт процесс согласования их позиций и отбор в акселератор, поэтому сложно сказать, кто пройдёт дальше. Тем более впереди второй день защит, который состоится 28 июня.

Напомним, что проекты, прошедшие отбор, примут участие в акселерационной и образовательной программе, которая стартует в сентябре 2023 года.