Коммунальные службы города провели противоаварийную тренировку

На место выехала аварийная бригада, которая при обследовании сетей выявила повреждения и приступила к их устранению, сообщая диспетчерам обо всех своих действиях. Время на ликвидацию подобных аварий закладывается в зависимости от характера повреждений, в данном случае — порядка 5-6 часов, поскольку, согласно вводной, потребовалось выводить из строя участки теплосетей и отключать насосы. В реальности делался 15-минутный перерыв между процедурами. Этого достаточно, чтобы убедиться в правильности алгоритма действий оперативно-диспетчерского персонала при потенциальной опасности, отмечает Артём Парежев, заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Норильска — главный энергетик города: «Наша задача в таких учебно-методических занятиях - отработать взаимодействие всех диспетчерских служб. Каждая структура должна чётко знать свою задачу. Чтобы, случись авария в реальности, не возникло задержек в передаче данных, ведь в районах Крайнего Севера счёт идёт на минуты. Задержки могут привести к необратимым последствиям — замораживанию сотен метров трубопровода, жилищного фонда, муниципальных объектов и т. д.».

Подобные тренировки коммунальные службы проводят внутри своих подразделений раз в квартал, на городском уровне — раз-два в год. Причём ситуации моделируются разные, например, с условным пожаром, что требует подключения и противопожарных служб.

«Диспетчеры различных ведомств ежесекундно отслеживают работоспособность сетей энергоснабжения, каждая служба имеет свою автоматическую систему учёта. Их дублирование позволяет своевременно выявить аварию. И это даёт результат: когда в декабре 2014 года произошёл порыв магистрального трубопровода с линии «Север», его оперативно обнаружили и устранили буквально в течение восьми часов. Большая часть времени пришлась на рабочие часы, так что жители особенно не ощутили аварии, - поделился Парежев.

Он также отметил, что все службы города понимают: Норильск живёт в экстремальных температурах, а потому от слаженности системы зависит сохранность всех его объектов.

По итогам тренировки будет составлен отчёт, который позволит проработать выявленные ошибки, чтобы избежать их в реальной ситуации.