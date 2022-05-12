Компании Красноярья могут показать себя на Всероссийском конкурсе «Экспортёр года»

Конкурс предназначен для крупных компаний, предприятий малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей региона. В этом году премии будут вручаться в 19 номинациях: в шести основных (отдельно для МСП и крупного бизнеса) и пяти дополнительных (в зависимости от размера компании). Среди участников комиссия выберет лучших экспортёров в сферах промышленности, машиностроения и агропромышленного комплекса. Кроме того, впервые в конкурсе заявлены номинации «Ответственный экспортёр (ESG)», «Лучшая женщина-экспортёр» и «Лучший молодой предприниматель-экспортёр».

«Главная цель конкурса – показать, что в каждом уголке России есть компании, которые производят продукцию и оказывают услуги настолько высокого качества, что они востребованы не только в нашей стране, но и во всем мире. И в условиях ограничений это особенно актуально», – заявила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.

Заявки принимаются до 8 июля на сайте организатора конкурса, Российского экспортного центра. Участие бесплатное. Определение победителей пройдёт в два этапа. Сначала объявят лучших на уровне каждого федерального округа. Затем в финале среди лидеров отберут победителей. Предприниматели края могут задать все вопросы об участии в конкурсе по телефону 8-800-550-01-88 или электронной почте award@exportcenter.ru.