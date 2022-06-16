Компания «Таймыр Тревел» пополнила перечень резидентов Арктической зоны РФ
Компания «Таймыр Тревел» пополнила перечень резидентов Арктической зоны РФ
Инвестиционный проект нового резидента подразумевает создание рыболовного туристического лагеря недалеко от Хатанги.
Шесть домиков рыболовного лагеря предназначены для размещения туристов, два — отведены под помещения для персонала, столовую, кухню, баню и санузел. Все постройки «Таймыр Тревел» обещает выполнить из экологичных материалов.
Благодаря новому инвестору жители и гости Таймыра смогут насладиться комфортным отдыхом вдали от городского шума и суеты, побыть наедине с нетронутой природой. Рыбалка в лагере станет местом притяжения туристов, позволит открыть посетителям мир неизведанной Арктики, при этом предлагая новый уровень сервиса в труднодоступных местах и разнообразие досуга.