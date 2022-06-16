Компания «Таймыр Тревел» пополнила перечень резидентов Арктической зоны РФ

Шесть домиков рыболовного лагеря предназначены для размещения туристов, два — отведены под помещения для персонала, столовую, кухню, баню и санузел. Все постройки «Таймыр Тревел» обещает выполнить из экологичных материалов.

Благодаря новому инвестору жители и гости Таймыра смогут насладиться комфортным отдыхом вдали от городского шума и суеты, побыть наедине с нетронутой природой. Рыбалка в лагере станет местом притяжения туристов, позволит открыть посетителям мир неизведанной Арктики, при этом предлагая новый уровень сервиса в труднодоступных местах и разнообразие досуга.