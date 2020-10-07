МАУ ИЦ «Норильские новости»

Комплексному центру социального обслуживания населения «Норильский» исполнилось 20 лет

Комплексному центру социального обслуживания населения «Норильский» исполнилось 20 лет

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Комплексному центру социального обслуживания населения «Норильский» исполнилось 20 лет

С юбилеем сотрудников КЦСОНа поздравили первые лица города и градообразующего предприятия.

Комплексному центру социального обслуживания населения «Норильский» исполнилось 20 летКомплексному центру социального обслуживания населения «Норильский» исполнилось 20 летКомплексному центру социального обслуживания населения «Норильский» исполнилось 20 летКомплексному центру социального обслуживания населения «Норильский» исполнилось 20 лет

Исполняющий полномочия главы Норильска Николай Тимофеев напомнил, что центр был создан для улучшения социального обслуживания пожилых, инвалидов, детей и взрослых, попавших в сложную жизненную ситуацию, и отметил, что и сегодня коллектив продолжает традиции милосердия, и это очень важно. А также сотрудники КЦСОНа не раз участвовали в различных проектах и конкурсах местного, регионального, федерального и международного уровней и становились победителями.

- Вы уже предоставили более 30 тысяч социальных услуг норильчанам и на этом не останавливаетесь. Ваш благородный и нелёгкий труд необходим тем, о ком вы ежедневно заботитесь. Спасибо за верность делу, которому служите, - сказал Николай Тимофеев.

От лица депутатов горсовета юбиляров поздравил председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Дмитрий Карасёв.

- Норильск всегда был социально ориентированным. И остаётся таким, во многом благодаря вам. Не каждый город может похвастаться таким центром, как у нас, и горожане им очень дорожат. Пусть центр растёт и развивается! Огромное спасибо вам за труд! - поблагодарил депутат.

Воплотить в жизнь множество инновационных идей и добиться конкретных результатов сотрудникам центра удалось и благодаря поддержке «Норникеля». Начальник управления благотворительных программ Заполярного филиала Наталья Дунаева в свою очередь отметила готовность центра участвовать в жизни города, отзываться на любые предложения, генерировать любые идеи и проекты, успешно их реализовывать, улучшая жизнь вокруг.

- Вы поддерживаете норильчан в сложных жизненных ситуациях. Ваша деятельность востребована и по достоинству оценена как жителями, так и властями. И мы в «Норникеле» очень дорожим дружбой с вами. От души желаем процветания, новых идей и успешно реализованных проектов, надёжных партнёров и благодарных подопечных, - сказала Наталья Дунаева.

Сотрудникам КЦСОНа, добившимся особых успехов в профессиональной деятельности, были вручены почётные грамоты и благодарственные письма Министерства социальной политики Красноярского края, главы города и Норильского городского Совета депутатов.

Текст Надежда Сидор
Фото Ирина Яринская
7 октября в 17:05 620
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