Комплексному центру социального обслуживания населения «Норильский» исполнилось 20 лет

Исполняющий полномочия главы Норильска Николай Тимофеев напомнил, что центр был создан для улучшения социального обслуживания пожилых, инвалидов, детей и взрослых, попавших в сложную жизненную ситуацию, и отметил, что и сегодня коллектив продолжает традиции милосердия, и это очень важно. А также сотрудники КЦСОНа не раз участвовали в различных проектах и конкурсах местного, регионального, федерального и международного уровней и становились победителями.

- Вы уже предоставили более 30 тысяч социальных услуг норильчанам и на этом не останавливаетесь. Ваш благородный и нелёгкий труд необходим тем, о ком вы ежедневно заботитесь. Спасибо за верность делу, которому служите, - сказал Николай Тимофеев.

От лица депутатов горсовета юбиляров поздравил председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Дмитрий Карасёв.

- Норильск всегда был социально ориентированным. И остаётся таким, во многом благодаря вам. Не каждый город может похвастаться таким центром, как у нас, и горожане им очень дорожат. Пусть центр растёт и развивается! Огромное спасибо вам за труд! - поблагодарил депутат.

Воплотить в жизнь множество инновационных идей и добиться конкретных результатов сотрудникам центра удалось и благодаря поддержке «Норникеля». Начальник управления благотворительных программ Заполярного филиала Наталья Дунаева в свою очередь отметила готовность центра участвовать в жизни города, отзываться на любые предложения, генерировать любые идеи и проекты, успешно их реализовывать, улучшая жизнь вокруг.

- Вы поддерживаете норильчан в сложных жизненных ситуациях. Ваша деятельность востребована и по достоинству оценена как жителями, так и властями. И мы в «Норникеле» очень дорожим дружбой с вами. От души желаем процветания, новых идей и успешно реализованных проектов, надёжных партнёров и благодарных подопечных, - сказала Наталья Дунаева.

Сотрудникам КЦСОНа, добившимся особых успехов в профессиональной деятельности, были вручены почётные грамоты и благодарственные письма Министерства социальной политики Красноярского края, главы города и Норильского городского Совета депутатов.