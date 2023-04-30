Комплексные улучшения

– Алексей Юрьевич, расскажите о предстоящих ремонтах на ключевых спортивных объектах в городе.

– По результатам обследования мы сделали ранжированный список объектов, где нужно принимать срочные меры. Отработали его с управлением капитальных ремонтов и строительства. В 2023 году будет оформлена проектно–сметная документация примерно на 35 видов работ. Есть достаточно катастрофичные вещи, касающиеся подполья и канализации на трёх объектах. На них будут произведены ремонтные работы в ближайшее время. К капитальным ремонтам 2024 года мы надеемся подойти уже с имеющейся проектно–сметной документацией.

– На каких объектах ремонты нужнее?

– Ремонты нужны везде. Спортивные объекты имеют достаточно длительный срок эксплуатации, во многих косметическими улучшениями уже не отделаешься. Сейчас одна из первоочередных задач стоит по спорткомплексу «Талнах». Там есть проблемы с канализацией и подпольем, которые мы решим срочно в этом году, то же с дефектами нулевого цикла на «Заполярнике» и в спортивном зале БОКМО. Этим же летом устраним небольшие повреждения фундамента АБК стадиона «Солнышко». Остальное всё в проектах.

– Какие преобразования ждут плавательный бассейн Центрального района?

– На самом деле проект его реконструкции был разработан в 2021 году. Сейчас его переделывают, потому что изменились и цены, и нормативы. Там запланирован комплексный ремонт: инженерные сети, вентиляция, косметический ремонт самой чаши бассейна.

– Что планируется на лыжной базе «Оль–Гуль»? Какие будут удобства и услуги?

– Там будет установлен временный ангар. Комплекс уже закуплен: первый контейнер стоит на территории лыжной базы, второй ещё в пути, но в ближайший месяц должен прибыть. Как только установятся положительные температуры и сойдёт снег, подрядчик приступит к монтажу. Срок окончания контракта — 31 сентября, но так как всё оборудование готово и монтажные работы несложные, в течение месяца всё установят и подключат. На базе будет организован пункт проката и выдачи инвентаря, касса, тёплые кабинки для переодевания.

– Уже известно, что здание базы этим летом снесут. Будут ли на его месте строить новое?

– Сейчас проект на снос данного здания проходит госэкспертизу. Как только он получит подтверждение, будет понимание того, какое количество денег необходимо УКРиСу заложить в городской бюджет на эту процедуру. Чтоб запланировать новую постройку, по моему мнению, сначала нужно спроектировать саму территорию. Здание ведь пришло в аварийность не просто так. На участке расходятся грунты, а у строения достаточно тяжелое основание. Поэтому сначала нужно спроектировать местность, провести исследовательские изыскания и понять, что там можно строить. На это нужно время, так что ангар простоит минимум пару лет.

– Капитальные работы на объектах, конечно, очень важны, но для горожан не заметны. А вот покупка спортивного оборудования не останется без внимания. Где и чем планируется порадовать спортсменов?

– На самом деле, по закупке 2022 года ещё не всё оборудование поступило. Это достаточно обширный список. Удалось обновить тренажерные комплексы в «Арктике» и БОКМО. Практически все школы получили новый инвентарь: мячи и скакалки, рапиры, лыжи. На «Умку» поступила партия коньков. В тренажерных залах обновили кардиозоны и кроссфит–зоны, ковры для художественной гимнастики, батуты, дорожки для разбега. Сейчас формируются свежие списки по потребностям каждого учреждения, также проходит заявочная процедура для участия в краевых конкурсах на получение субсидий.

– Посетители ледового поля «Арктики» недовольны услугой проката коньков. Как решается эта проблема?

– Здесь ситуация сложилась следующая: «Арктика» не заложила деньги на покупку нового ряда коньков. По результатам проверки Роспотребнадзора было вынесено предписание по существующему оборудованию, требования к хранению и сушке коньков, а по новым требованиям коньки должны ещё и обеззараживаться. Пришлось закрыть прокат на некоторое время для приведения в соответствие нормам. Провели ряд мероприятий по устранению замечаний: выделили средства на закупку необходимого оборудования, приобрели, установили, только после этого возобновили прокат. На новые коньки на тот момент просто не осталось средств, поэтому порой не хватало нужных размеров. В ближайшее время заменят порядка 30 пар, а на следующую заявку старые прокатные коньки обновят полностью.

– У горожан много нареканий на качество льда катка «Заполярника». Можно ли его как–то улучшить?

– Это непростой вопрос, в котором многие считают себя экспертами. На самом деле натуральный лёд в наших условиях — это очень сложно и очень непредсказуемо. На качество льда оказывают влияние как экстремально отрицательные температуры, так и резкие погодные изменения. Работники делают всё возможное для поддержания «хорошего льда».

– Как в Норильске развивается спорт для людей с ограниченными возможностями здоровья?

– В 2022 году мы провели опрос среди обществ инвалидов и выяснили, что наиболее востребованы услуги плавательного бассейна, тренажёрные залы и легкоатлетический манеж. На базе «Арктики» работает филиал регионального центра адаптивной физической культуры. Есть специалисты, инструкторы–методисты, которые прошли специальное обучение по адаптивной физической культуре. Во всех районах в плавательных бассейнах проводятся занятия с людьми с ограниченными возможностями как индивидуальные, так и групповые. Плюс много спортивных мероприятий для людей с ОВЗ, например спортивный фестиваль для лиц с нарушениями слуха, где они состязаются в настольном теннисе, плавании, дартсе. Другие — это открытый турнир по бочче, механизированный биатлон, водный фестиваль «Золотая рыбка». Наши люди с ОВЗ выезжают на соревнования в Красноярск и занимают призовые места, что нас очень радует. В планах — улучшение условий на спортивных объектах для этой категории граждан и привлечение профессиональных специалистов для работы с ними.

– Вопрос кадрового голода касается управления по спорту?

– Кадровый голод затронул всех, и нас в том числе. Есть спортивные школы с практически 100% комплектованием тренерского состава, в некоторых есть пробелы. Где–то тренерский состав достаточно возрастной, не хватает молодых специалистов им на смену. Особенно ощущается нехватка инструкторов–методистов, инструкторов по спорту и инструкторов по адаптивной физкультуре. Также в спортивных учреждениях недостаточно обслуживающего персонала, специалистов по закупкам, экономистов. По уровню заработной платы здесь мы не конкурентны с коммерческими организациями.

– Как выстроены отношения между градообразующим предприятием и спортивными структурами города?

– Замечательно. Практически все спортивные мероприятия «Норникеля», в том числе их ежегодные спартакиады, проводятся на городских спортивных объектах. Наши учреждения — ежегодные участники благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей». В этом году Владимир Олегович Потанин объявил о создании в Норильске профессионального хоккейного клуба. Мы сейчас совместно с компанией ведём работу над тем, чтобы до 2026 года «Арктика» стала домашней хоккейной ареной будущего клуба. Компания делает ремонт в Ледовом дворце, чтоб всё соответствовало регламенту Всероссийской хоккейной лиги. Насколько я знаю, изменится система намораживания льда, что улучшит качество покрытия; уже произвели ремонт бортов, поставили куб, смонтировали трансляционное оборудование. При этом мы понимаем, что базирование клуба в Ледовом дворце значительно увеличит загрузку льда, и у спортивной школы по зимним видам спорта возникнут трудности. Поэтому сейчас город совместно с компанией ведёт работу по переоснащению хоккейной площадки катка «Льдинка», чтобы там также был искусственный лед. Более того, компания уже анонсировала строительство нового Ледового дворца в Центральном районе. Там и будет впоследствии домашняя арена хоккейного клуба. Уже в этом году появится новый круглогодичный каток в Талнахе.