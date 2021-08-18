Комплексный центр обслуживания населения «Норильский» переехал

Отделения Комплексного центра, располагавшиеся на ул. Богдана Хмельницкого, 20, в связи с началом проведения капитального ремонта сменили адрес. С 17 августа 2021 года приём населения по вопросам оказания социальной помощи ведётся по адресу: Талнах, ул. Маслова, 4. По всем вопросам, в том числе по вопросу приёма населения в Центральном районе, следует обращаться по телефонам:

заведующий социально-реабилитационным отделением для граждан пожилого возраста и инвалидов – 37-52-71;

заведующий отделением срочного социального обслуживания – 37-27-51;

заведующий специализированным отделением социально-медицинского обслуживания на дому – 37-58-53;

заведующий отделением социального обслуживания на дому № 1 (Норильск, Кайеркан) – 37-52-89;

приёмная - 37-33-75.