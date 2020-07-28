Комплектация детских садов в Норильске завершится к 1 сентября, но малыши могут остаться дома из-за пандемии

Сегодня общая очередь в детские сады составляет 5 600 человек, это дети от рождения до школьного возраста. Несмотря на карантин, работа по комплектованию новых групп в садах идёт полным ходом. В Кайеркане группы малышей сформированы полностью - 274 ребёнка получили приглашения, ещё восемь получат в ближайшее время. Завершается работа в Талнахе, там уже направили приглашения 880 детям.

А вот в Центральном районе ситуация сложнее. Сегодня в городе ремонтируется пять детских садов.

- Речь идёт не о текущем ремонте отдельных групп - сады закрыты полностью. Сроки окончания работ различные - от августа до ноября, есть один детский сад, где строители закончат только в феврале следующего года, - делится Андрей Колин, начальник управления общего и дошкольного образования. - Это большой объём, который мы не могли никуда перенести. В итоге - казалось бы, в Центральном районе больше всего детских садов, но мы до сих пор не начали их комплектование.

Сейчас всё зацикливается на одной дате - 9 августа, именно до этого дня указом губернатора Красноярского края продлены ограничительные меры. Если ограничения будут сняты, то сады переходят в стандартный режим работы и группы начнут открываться. Сразу начнётся формирование списков детей Норильска – это около 1 200 человек. Но, если этого не произойдёт, мы начнём формирование садов «без гостей». Что это значит? Сейчас существует практика, когда некоторые дошкольные учреждения работают на базе других, «в гостях». То есть под одной крышей находятся группы их разных детсадов. Поэтому сейчас некоторые садики имеют в своём составе по 8-9 групп, например, пять своих, четыре чужих. После отмены ограничений мы начнём наполнять детские сады, где нет «гостей», работают только свои группы, а также двухкорпусные сады. Планируем, что к сентябрю, в любом случае, 70% детей-очередников мы сможем охватить.

В этом году родители получают приглашения в конкретный детский сад и в конкретное время - чтобы развести потоки народа и не создавать очереди.

Андрей Колин подчёркивает, что, если ограничения 9 августа не снимаются, есть строгое условие для попадания ребёнка в детский сад: справки от двух родителей о том, что они работают на непрерывном производстве. В противном случае, даже при наличии приглашения в сад, ребёнок остаётся дома до снятия карантинных мер.

- Мы понимаем, что сейчас сложная ситуация, но нам остается пока одно - дожить до 9 августа... - подводит итог начальник управления образования.

Людмила Кожевникова