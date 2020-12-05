В редакции «Заполярной Правды» прошла прямая линия, посвящённая работе системы дошкольного образования

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– Сколько детей сегодня дожидаются своей очереди в детский сад?

– 3977 малышей. В Норильске чётко прослеживается динамика сокращения очереди в дошкольные учреждения. Второй год подряд места в детсадах получают более 2500 детей, а становятся на учёт в среднем ежегодно 3500 человек, в месяц — 250–300. Размер очереди зависит от демографических, миграционных процессов в городе. Например, возросло число многодетных семей, в которых дети родились в других регионах страны или за рубежом.

Ежегодно комплектование детских садов проходит с 1 апреля по 1 сентября, но в этом году сроки сдвинулись до конца ноября в связи с действующими ограничениями. Они отразились и на приёме граждан, выдаче направлений. На личный приём, как правило, приходят люди, имеющие право на льготное предоставление места в детском саду, а значит, им нужно лично предъявить документ, подтверждающий льготу. Существует более 20 таких категорий. С полным списком льгот можно ознакомиться на официальном сайте города.

А вообще для подачи документов и постановки детей на учёт большинство родителей сейчас пользуются электронными сервисами, в том числе государственным или региональным порталами госуслуг. К заявлению, составленному в электронной форме, необходимо приложить фото всех требуемых документов. После обработки поступивших к нам документов на адрес электронной почты родителей автоматически отправляется талон–подтверждение с идентификационным номером заявления и результатом выполнения услуги. После получения талона родители смогут отслеживать очередь на сайтах онлайн.

– Нуждающиеся в устройстве в сад — это, как и прежде, дети до трёх лет?

– Да, детей старше трёх лет в очереди практически нет, да и двухлетних малышей мало. Группы младшего дошкольного возраста (для детей от 1,2 года) сегодня есть практически в каждом саду, но мы сталкиваемся с большим количеством отказов от этих мест. Многие родители считают, что малышам пока рано посещать детский сад. А кто–то желает сохранить пособие, выплачиваемое на ребёнка.

Проблема есть с дислокацией учреждений по районам города. Наиболее обеспечены садами в Центральном районе территории вдоль улиц Лауреатов и Талнахской, меньше дошкольных учреждений в районе Набережной Урванцева и ряде других. Мы понимаем родителей и обычно стараемся подбирать дошкольное учреждение поближе к дому ребёнка. Но порой мамы и папы не готовы идти даже в соседний двор, а сада, где остались места, рядом нет, в таких случаях предлагаем другие варианты.

Хочется, чтобы и родители понимали, что детские сады не могут принять всех желающих, есть нормативы, санитарные правила, технические параметры. Нельзя увеличить группы до 35 человек, это небезопасно для самих же детей, кроме того, так сложнее организовать учебный процесс.

В то же время оставить группы по 5–6 человек в тех учреждениях, где районы менее густо заселены, экономически нецелесообразно. Принятое «подушевое» финансирование даёт больше финансовых возможностей для наполненных детских садов, для их развития, совершенствования материальной базы.

Такие разные группы

– Какова кадровая ситуация в отрасли? Есть ли проблема с трудоустройством людей, работавших в закрывшихся на ремонт садиках?

– Традиционно в этой отрасли есть дефицит некоторых специальностей. В разное время это были воспитатели, логопеды, сейчас — музыкальные руководители. Причём ситуация двойственная: обращаются за трудоустройством люди с музыкальным образованием, но не владеющие основными для дошкольных учреждений инструментами — пианино, аккордеоном. Духовые, щипковые, ударные инструменты сложны для детского восприятия и развития музыкальности, на них сложно аккомпанировать детям. В детсадах живое исполнение под музыкальный инструмент — одно из обязательных условий.

Что до других вакансий, то большинство из них — временные и замещаются за счёт внутреннего совмещения. Да, часто это создаёт напряжённость в труде работников, но говорить о катастрофическом кадровом голоде нельзя.

Сотрудникам детских садов, закрытых на ремонт (повара, работники кухни, вспомогательный персонал), предоставлялись места в других дошкольных учреждениях. Некоторые и не уходили с прежних мест, ведь здание сада не переставало функционировать. Там требовалось убирать помещения, очищать подъездные пути и так далее.

– В нескольких норильских детсадах работают группы для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Достаточно ли их?

– В предыдущие два года к нам обратилось больше, чем обычно, родителей таких детей, поэтому мы расширили сеть этих групп. В том числе увеличили количество групп комбинированного вида, которые посещают как здоровые дети, так и с отклонениями в здоровье. Такие группы открывают, если в саду нет возможности или необходимости создавать специализированную группу. В этом году количество детей с инвалидностью и ОВЗ не выросло, в очереди их 668 человек.

На 2020–2021 годы потребность в таких группах закрыта. Есть незначительное количество свободных мест в отдельных садах в группах для детей с задержкой психического развития и нарушениями речи. Нет пока спроса на места для детей с нарушениями слуха, если в очереди появятся такие малыши, скорее всего, мы введём ставку сурдолога в одной икомбинированных групп.

Кроме того, впервые в городе будет открыта группа для детей с нарушениями аутистического спектра — во втором корпусе детского сада № 1 (после его открытия). Возможно, там появится и группа для детей, страдающих аллергическими заболеваниями: для них будет предусмотрено отдельное питание. Но пока неясно, будут ли готовы родители возить детей в этот сад, опрос мы ещё не проводили.

Много работы предстоит ещё проделать в учреждениях по модернизации среды для детей, страдающих нарушениями опорно–двигательного аппарата. В некоторых садах обустроены пандусы, имеются вертикализаторы, подъёмники, но в городе нет ни одного безбарьерного на сто процентов дошкольного учреждения, доступного для маломобильных граждан — как детей, так и взрослых.

Проекты зданий всех городских садов делались давно, здания ремонтируются, но не всегда есть технические возможности для их полной модернизации. По возможности маломобильным детям помогают сотрудники, которые дополнительно закрепляются за специальной группой (коррекционной или комбинированной).

Ну и, к сожалению, есть в городе детки — их ежегодно регистрируется около 60, которые не могут посещать детские сады в силу тяжести своего заболевания. Для них организуется обучение на дому, с ними занимаются специалисты детских садов.

Родителей призываю не отказываться от помощи специалистов, ведь детям требуется социализация, и чем раньше они начнут заниматься по подобранной для них программе, тем на лучший эффект можно рассчитывать.

– Вы сказали, что, возможно, появится группа для детей–аллергиков. А как сейчас строится работа с ними?

– Хочу сразу сказать: у детского сада нет задачи подстраиваться под пищевые предпочтения каждого ребёнка. Другое дело — медицинские показания. При наличии справки от врача–аллерголога или педиатра возможны замена либо запрет на определённую группу продуктов. СанПиН утверждены допустимые замены продуктов, например, цитрусовые — яблоками, рыба — курицей. Альтернативу согласуют с родителями ребёнка.

Такое питание нельзя назвать строго диетическим. И совсем иное — вводить специально разработанное меню, блюда, приготовленные по другим технологическим картам. Такой принцип и планируется использовать в группе для детей–аллергиков.