Конкурс на лучшую работу по социальной антикоррупционной рекламе

Принять участие может любой желающий в возрасте от семи лет. Для этого до 5 декабря на электронную почту krpro142@krasinter.ru необходимо отправить конкурсную работу в виде памятки, буклета, плаката, баннера и других информационно-разъяснительных материалов. В конкурсе будут представлены две номинации: «Лучший информационно-разъяснительный материал» и «Лучшее графическое изображение».

К работам также выдвинут ряд технических требований — все работы должны быть в формате pdf и одним файлом, разрешение не менее 300 dpi, а объём не более 15 Мб. Плакаты и баннеры должны быть в формате А3 (297х420мм).

Оцениваться работы будут по нескольким критериям, например, новизна темы, глубина её раскрытия, качество исполнения работы, точность и доходчивость языка и стиля.

Итоги конкурса будут доступны на официальном сайте администрации города. А торжественное награждение состоится 9 декабря в Международный день борьбы с коррупцией.