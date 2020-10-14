Конкурс социальных проектов в рамках благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей»

Принять участие в конкурсе могут некоммерческие организации и объединения, государственные и муниципальные учреждения, а также корпоративные волонтёры предприятий ПАО «ГМК «Норильский никель», в партнерстве с НКО или муниципальным учреждением. За шесть лет существования благотворительной компании «Норникель» поддержал 639 инициатив на сумму 664,4 миллиона рублей.

Всего в конкурсе девять номинаций: «Полюс добра», «Полюс будущего», «Полюс города», «Полюс возрождения», «Полюс энергии», «Полюс природы», «Полюс севера», «Полюс роста» и «New Полюс». В рамках которых участники могут получить поддержку на: задумки, меняющие городскую среду и развивающие общественную активность; идеи, направленные на внедрение новых методик и технологий работы с молодым поколением; проекты, развивающие эколого-просветительскую деятельность и познавательный арктический туризм, и многие другие.

Грантовый фонд конкурса - 155 миллионов рублей.

В прошлом году при поддержке данной программы в Норильске появилась школа сапсёрфинга, в Кайеркане открылась студия печатной графики, в Дудинке появилась детская игровая этноплощадка и так далее.