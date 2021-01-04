​«Норникель» объявил победителей грантового конкурса социальных проектов

Как отмечают в компании, инициативы победителей конкурса перспективны, разнообразны и охватывают огромное количество направлений общественной жизни. Среди них: создание центра адаптивных занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья; обучение пожилых людей цифровой грамотности; организация празднования юбилея Первого дома Норильска; музейные спектакли; научные коллаборации школьников с преподавателями вузов; ремесленные мастерские по пошиву бокарей; робототехнические турниры; создание цифрового самоучителя и словаря ненецкого языка.

«Организации-заявители чутко отреагировали на современные реалии: среди победителей представлены проекты, направленные на поддержку социальных групп, которые особенно сложно переживают период пандемии и карантина. Появился значимый процент проектов, где предполагается сочетание онлайн и офлайн-форматов», — отметил директор департамента социальной политики «Норникеля» Игорь Сухотин.

Традиционно федеральные и региональные эксперты конкурса определяли победителей, руководствуясь критериями актуальности и проработанности проблематики проекта, наличия проектной логики, а также оценивая социальный эффект и последействия проектной работы заявителей.

Список победителей опубликован на онлайн-платформе благотворительной программы «Мир новых возможностей» nncharity.ru.