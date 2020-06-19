Концепцию монумента «Металлургам Норильска» обсудили на Градостроительном совете

На повестке заседания, которое провёл накануне глава города Ринат Ахметчин, – рассмотрение архитектурно-художественной композиции «Памятник металлургам Норильска».

Как уже сообщалось, с инициативой установки скульптуры общественники обратились в городской Совет депутатов в конце прошлого года. Они попросили муниципалитет организовать работу по созданию и установке монумента в 2020 году, приурочив это событие к празднованию 85-летия компании «Норникель» и Дню города.

Как сообщил заместитель председателя городского Совета Виктор Цюпко, в ходе реализации проекта были проведены встречи с руководителями администрации Норильска, Заполярного филиала «Норникеля», коллективами предприятий компании, а также - с представителями общественных объединений, на которых обсуждались внешний вид памятника, место под его установку, источники финансирования.

«К сожалению, пандемия коронавируса и связанные с ней ограничительные меры не позволили нам организовать более широкое обсуждение проекта, как мы планировали это сделать. Тем не менее концепция обсуждалась с руководителями металлургических предприятий, представителями общественных и профсоюзных организаций, с депутатами, которые представляют интересы горожан. На мой взгляд, представленный вариант – собирательный образ, который олицетворяет наших героев-металлургов», - пояснил он.

Разработать эскиз предстоящего монумента и воплощение этой идеи в жизнь доверили скульптурно-производственному комбинату «Лит АРТ» (г. Москва), чьими силами был создан талнахский «Горняк», уже ставший одной из главных достопримечательностей района.

«Приступив к работе, я первым делом приехал сюда и пообщался с работниками норильских заводов. Многие из них трудятся на предприятиях целыми династиями. И именно там возникла идея создать двойную скульптуру, показать связь поколений металлургов разных лет. Уникальность этой композиции придаёт и закладной камень из габбро-диабаза, известный всем норильчанам», - отметил в своём докладе архитектор СПК «Лит АРТ» Андрей Шипунов.

Представленную концепцию поддержал и присутствовавший на заседании Градсовета спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов: «Я считаю, что для Норильска, который является флагманом цветной металлургии страны, отсутствие монумента, посвящённого людям этой профессии, – это, мягко говоря, не правильно. Представленный классический вариант памятника, по моему мнению, прекрасно вписывается в застройку Гвардейской площади. Это будет отличным подарком всем нам в преддверии юбилея «Норникеля» и Дня города», - отметил Дмитрий Свиридов.

Обсудив предложенную концепцию, члены Градостроительного совета Норильска большинством голосов одобрили установку скульптурной композиции «Металлургам Норильска» на Гвардейской площади.