Коренные малочисленные народы Севера получат дополнительную финансовую поддержку

В 2020 году при реализации данной программы было сэкономлено 21,5 миллиона рублей. Девять миллионов из этих средств будут выделены на компенсацию представителям, которые ведут традиционный образ жизни и занимаются традиционной хозяйственной деятельностью на Таймыре – оленеводство, рыболовство, промысловая охота. В поддержку граждан, осуществляющих традиционную для коренных народов деятельность, выделят 5,1 миллиона рублей. На единовременные пособия охотникам и рыбакам будет выделено 3,7 миллиона рублей для подготовки к промысловому сезону в Эвенкии. Также планируется произвести социальные выплаты на приобретение, доставку и монтаж быстровозводимых малоэтажных жилых домов на Таймыре и в Эвенкии.

На обеспечение гарантий прав коренных малочисленных народов Севера органам местного самоуправления выделено 3,7 миллиона рублей.

- Губернатор Красноярского края Александр Усс обозначил развитие арктических территорий региона приоритетным направлением. Необходимым условием жизни коренных северных народов является традиционное природопользование. С помощью поддержки народов, проживающих в Арктической зоне, мы сможем реализовывать вопросы занятости коренного населения, а также развивать национальные промыслы, – сказал Анатолий Цыкалов, заместитель председателя правительства Красноярского края.