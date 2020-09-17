Коренные малочисленные народы Севера получат поддержку от «Норникеля»
Коренные малочисленные народы Севера получат поддержку от «Норникеля»
Компания уже сформировала план мероприятий по поддержке коренных малочисленных народов Севера (КМНС), но размер финансирования еще не определён.
На круглом столе «Авария в Норильске: первые выводы и шаги по восстановлению» Андрей Бургов, старший вице-президент по устойчивому развитию компании «Норникель», выступил с планом мероприятий по поддержки КМНС.
- Сформирован план мероприятий по оказанию содействия социально-экономическому и культурному развитию коренных малочисленных народов, защите их традиционной среды обитания, хозяйствования и промыслов. В частности строительство цехов по переработке туш северного оленя, рыбы, - цитирует Андрея Бургова ТАСС.
Проведя опрос местных жителей, компания приняла решение приобрести рефрижераторные установки. Также в планах организовать строительство этнокомплексов с пошивочными мастерскими по изготовлению изделий из меха, кожа и бивней.
По словам Бургова, подписание соглашений между компанией и тремя ассоциациями КМНС запланировано на 25 сентября.