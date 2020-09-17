Коренные малочисленные народы Севера получат поддержку от «Норникеля»

На круглом столе «Авария в Норильске: первые выводы и шаги по восстановлению» Андрей Бургов, старший вице-президент по устойчивому развитию компании «Норникель», выступил с планом мероприятий по поддержки КМНС.

- Сформирован план мероприятий по оказанию содействия социально-экономическому и культурному развитию коренных малочисленных народов, защите их традиционной среды обитания, хозяйствования и промыслов. В частности строительство цехов по переработке туш северного оленя, рыбы, - цитирует Андрея Бургова ТАСС.

Проведя опрос местных жителей, компания приняла решение приобрести рефрижераторные установки. Также в планах организовать строительство этнокомплексов с пошивочными мастерскими по изготовлению изделий из меха, кожа и бивней.

По словам Бургова, подписание соглашений между компанией и тремя ассоциациями КМНС запланировано на 25 сентября.