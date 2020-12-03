Короткий номер для вопросов по коронавирусу

Работа горячей линии по борьбе с коронавирусом в регионе началась ещё в марте текущего года. С 8 апреля линия стала единой, все жители Красноярского края могут обратиться за помощью по номеру 8-800-100-53-19. Позвонив, граждане могут получить ответы министерства здравоохранения, министерства социальной политики, министерства экономики и регионального развития края, ПФР, а также получить психологическую помощь. За всё время работы на линию поступило около 300 тысяч обращений.

Также на территории региона начал работу короткий номер горячей линии — 122. На него можно звонить как с мобильных, так и со стационарных телефонов (абоненты компании «Ростелеком»). Звонок на короткий номер бесплатный.