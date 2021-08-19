Корпоративные СМИ приглашаются к участию в конкурсе «МЕДИАЛИДЕР – 2021»

Принять участие в конкурсе может любая государственная, коммерческая или общественная структура из России, ближнего или дальнего зарубежья, выпускающая корпоративные газеты, журналы, digital-издания, развивающие сайты, интернет- и интранет-порталы, мобильные приложения, теле- и радиопрограммы, корпоративные блоги, страницы и сообщества в социальных сетях, а также специальные издательские проекты.

Конкурс пройдёт в несколько этапов. Приём заявок продлится до 1 октября. На втором этапе экспертное жюри оценит работы участников. На третьем этапе состоится торжественное награждение победителей.