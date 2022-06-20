Корпоративный университет «Норильский никель» готовит специалистов для «Серной программы»

«Речь идет о таких специальностях, как аппаратчики нейтрализации, окисления, подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции, бункеровщики», — рассказывает начальник отдела организации профессиональной подготовки корпоративного университета «Норильский никель» Елена Горшкова. – С каждым специалистом обучение проводится индивидуально и непосредственно на предприятии — с закрепленным наставником. Консультанты работают по программе, специально разработанной корпоративным университетом «Норильский никель». В нее включены все компетенции, умения и знания, которые понадобятся специалисту».

Сегодня в корпоративном университете действует более 830 программ обучения, которые постоянно дополняются. Компания ведёт набор сотрудников для работы на новых проектах, в том числе и из других регионов России.

Чтобы подготовить необходимых специалистов, корпоративный университет «Норильский никель» вводит новые формы обучения в смешанном формате. По такому принципу сейчас актуализируется программа подготовки подземных горнорабочих. Сначала обучение проходит без отрыва от производства в дистанционном формате через корпоративное приложение «Академия «Норникель». После этого предусмотрена очная часть с преподавателем, в которой используются симуляторы и тренажеры, а закрепляются полученные знания непосредственно на предприятиях. Запустить эту программу планируется в третьем квартале текущего года.

Еще одно направление корпоративного университета — обучение сотрудников безопасной работе. Для проверки знаний требований охраны труда разработан дополнительный учебный модуль к действующей программе в дистанционном формате. Ведётся работа над разработкой новых программ трех типов. Первый посвящён общим вопросам охраны труда, второй предполагает обучение безопасным методам и приемам работ при воздействии вредных факторов и источников опасности, третий — обучение безопасным методам и приёмам работ повышенной опасности. Кроме этого, будет дополнительно разработан учебный модуль «Оказание первой помощи пострадавшим». Это восьмичасовая программа, включающая не только теоретические, но и практические занятия.