Корпоративный университет «Норильский никель» отметил 15-летие

Ректор корпоративного университета Роман Чураевский, поздравляя коллег со знаменательной датой, отметил, что учреждение стало одним из первых в стране центров дополнительного профессионального образования. «Та экспертиза, которую мы накопили, – серьёзная основа для наших будущих успехов, - считает руководитель учреждения. - Сегодня университет «Норильский никель» не только работает с внутренним контуром, но и является проводником корпоративных ценностей, корпоративной культуры. Мы та структура, которая помогает поддерживать и управлять компетенциями и знаниями такой большой организации, как «Норникель». Перед нами стоит задача синхронизировать действия со стратегией развития компании, внедрять опережающее обучение. Это невозможно было бы сделать без той базы, которая сформирована вами за 15 лет. Но при этом надо понимать, с какими сложностями встречается наш бизнес, учитывая дефицит ресурсов, сложившийся на рынке труда. Поэтому мы добавляем в работе внешний контур: профессиональную ориентацию в школах, колледжах, вузах».

Гости праздника в свою очередь отмечали, что весомое конкурентное преимущество компании получают только при правильной организации управления кадрами, и у «Норникеля» такое преимущество есть.

Анастасия Перфильева, заместитель директора Заполярного филиала компании по персоналу и социальной политике, поблагодарила коллектив учреждения за эффективную работу и надёжную поддержку «Норникеля». «Надеюсь, что совсем скоро, через

два-три года, мы вместе будем свидетелями открытия нового корпоративного университета в Талнахе. И у нас будет такое место притяжения силы, которым мы будем гордиться», - обозначила она перспективы дальнейшего сотрудничества.