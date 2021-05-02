Коварные друзья детства

Смотреть — так вместе

Клинический психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс в интервью для сайта aif.ru объяснил, почему не следует надолго включать мультфильмы детям. По мнению специалиста, прежде всего длительный просмотр мультфильмов влияет на психику ребёнка, поскольку дети уже в 2,5 года становятся активными зрителями.

«Мультики — это нечто вымышленное, некая виртуальность. Когда ребёнок садится перед телевизором, он в эту виртуальность «проваливается» из реального мира. В вымышленном мире он находит себе друзей, какие–то интересные события, и, по сути, теряет возможность пройти через всё это в реальном мире», — сказал Хорс.

Специалист отметил, что среди мультфильмов есть много обучающих и со смыслом, развивающих личность, но желательно, чтобы мультики ребёнок смотрел вместе с родителями. В этом случае возникает общий интерес, кроме того, можно обсудить события мультфильма, поработать над развитием памяти ребёнка. Тогда он будет присматриваться к мелочам. Если же родители сажают ребёнка перед телевизором, и это единственное его времяпрепровождение, то тогда телевизор или планшет заменяют родителя. Последствия таких действий проявятся лишь в подростковом возрасте, когда у ребёнка на гормональном и социальном уровнях возникнет антиродительский протест, отметил психолог.

Будь внимателен

Почему современные дети всё чаще нуждаются в психологической, а иногда и в психиатрической помощи? В чём причина того, что депрессии, тревожность и неврозы становятся спутниками не только подростков, но и дошкольников? Учёные уверены, что одна из причин скрыта в... современных мультфильмах.

Специалисты всерьёз взялись за изучение мультиков. В международном журнале Pain было опубликовано исследование университетов Бата (Великобритания) и Калгари (Канада). Оно посвящено боли, которую переживают персонажи мультфильмов и детских программ для дошколят. Итог: за час просмотра малыш видит девять эпизодов боли. При этом мальчики реагируют на телетравмы болезненнее, чем девочки — учёные анализировали и выражения лиц детей. Большая часть увечий на экране — не типичная (споткнулся, упал), а другие герои мультиков и программ не проявляют жалости к пострадавшим.

«Дело в том, что ребёнок рождается с определённой генетической программой ожидания от окружающей среды. И все невротические нарушения по своей сути имеют одну–единственную причину: несоответствие среды ожиданиям ребёнка.

Мозг маленького ребёнка ещё не сформирован, каждую минуту в течение шести месяцев у него рождается порядка 20 тысяч глиальных клеток. Если рядом есть мама, а вокруг спокойная обстановка, всё пройдёт замечательно. А вот если возникает какая–то травмирующая ситуация, это моментально сказывается и на физиологии центральной нервной системы. Есть исследования, которые показывают, что как только мама уходит, у ребёнка вырабатывается кортизол — гормон стресса. Если же мама ушла и включила мультфильм, то его внимание переключается на яркую картинку, но при этом переживания, в том числе на уровне гормонов, никуда не деваются. Так что, когда мультфильмы включают для успокоения, это неверно», — отмечает Надежда Мазурова, доктор психологических наук.

Реальность полезней

Мультипликационные фильмы способны развивать у детей самые разнообразные чувства: от милосердия и справедливости до жестокости и насилия. Психологи рекомендуют родителям не допускать к экрану детей младше трёх лет, а малышам постарше показывать старые отечественные мультики и сказки.

Начальник координационно–аналитического отдела Московского городского центра психолого–педагогической экспертизы игр и игрушек МГППУ, педагог–психолог Наталья Матушкина полагает, что просмотр любых мультфильмов, даже самых хороших и добрых, не идёт на пользу детям младше трёх лет:

«Просмотр мультфильмов детьми раннего возраста (до двух лет) может вызывать необратимые изменения психики. В таком возрасте содержание мультфильма ребёнком не воспринимается».

Поэтому в настоящее время эксперты МГППУ направили свои рекомендации в Роскомнадзор.

«Сейчас будет разрабатываться новый закон об информационной безопасности и в отношении мультфильмов, вероятно, будет принята поправка, которая будет ограничивать возраст просмотра — 3+», — рассказала Наталья Матушкина.

Дети до трёх лет вместо просмотра мультфильмов должны играть с реальными предметами, изучать их свойства, отметила психолог.

Родителям желательно присутствовать при просмотре мультфильма, чтобы давать пояснения, обсуждать главного героя, задавать ребёнку наводящие вопросы и конечно, ограничивать время просмотра.

В некоторых современных мультфильмах происходит быстрая смена эпизодов, из–за этого ребёнок не запоминает сюжет и не может пересказать содержание. Такие мультфильмы, как правило, неинформативны, и не рекомендуются для просмотра.

«На самом деле большинство мультипликационных сериалов, которые снимаются за рубежом и привозятся к нам, они для дошкольников совершенно не подходят, именно по причине того, что там происходит быстрая смена событий. К ним относятся «Человек–паук», «Бен Тен», «Винкс» и так далее», — отметила эксперт.

Много — не всегда хорошо

Из–за отсутствия полноценного общения с родителями и сверстниками у детей младшего возраста может отмечаться задержка становления речи. Они могут испытывать трудности с произношением некоторых звуков. Кроме этого, просмотр мультфильмов с участием агрессивных героев может провоцировать развитие страхов и ночных кошмаров. Долгий просмотр мультфильмов в неправильной позе может привести к нарушению осанки. Также у часто смотрящих телевизор детей отмечается недоразвитие мышечной массы.

Просмотр мультфильмов должен всегда происходить под контролем родителей. Согласно требованиям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к организации телепросмотра для детей, младенцам и детям раннего возраста запрещено смотреть телевизор. Детям дошкольного возраста (3–7 лет) мультфильмы рекомендовано смотреть до 30 минут в день суммарно, детям младшего школьного возраста (7–10 лет) — 30–50 минут в день, а старшим школьникам (11–18 лет) — 1–3 часа в день. Расстояние от глаз ребёнка до экрана телевизора не должно быть меньше трёх метров.

Свой взгляд

— Главное, как и во всём прочем, — знать и соблюдать меру. Конечно, если ребёнок сидит перед телевизором весь день, ничего хорошего из этого не выйдет. Однако если он посмотрит две–три серии любимого мультфильма в сутки — мир не рухнет. Ольга Ананских, корреспондент «Заполярной Правды»

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Мультфильмы давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Однако в нашем детстве просмотр был ограничен, по телевизору их показывали строго в определённое время. Помню, как просыпалась в воскресенье в семь утра, чтобы успеть на любимый диснеевский мультик. Сейчас же есть целые каналы, на которых с утра до ночи показывают анимационные фильмы. Вместе с доступностью пришла и бесконтрольность. Согласно статистике, малыши от двух до пяти лет смотрят мультики более четырёх с половиной часов каждый день, и ровно четыре часа уходит на это занятие у детей в возрасте от шести до одиннадцати лет. При этом 70% имеют собственный телевизор в своей комнате. И больше половины родителей никогда не проверяют, что смотрит ребёнок, по одной простой причине: гораздо легче оставить малыша перед телевизором или планшетом и немного отдохнуть, чем контролировать его.

Между тем психологи бьют тревогу. За последние десять лет количество детей с неврозами разной степени выраженности выросло колоссально. Оказывается, что современные родители разрешают смотреть мультфильмы детям в возрасте до года. Например, включают, чтобы ребёнок спокойно поел, посидел на горшке, не мешал, пока мама занята своими делами. При этом есть рекомендации ВОЗ, где говорится: любой цифровой контент категорически противопоказан детям до двух с половиной лет, а некоторые специалисты увеличивают порог до трёх, потому что это принципиально важно с точки зрения развития мозга.

Однако и после достижения трёхлетнего возраста крайне важно контролировать, что смотрит ваше чадо. В первую очередь мультфильмы должны быть понятными, с хорошо прорисованными персонажами, ведь абстракция в раннем возрасте ребёнку совершенно не нужна и не понятна. История должна хорошо заканчиваться и проходить в спокойном темпе, добро и зло не должны перемешиваться. Как, например, это происходит в мультике про Алладина, где главный персонаж — вор (что, безусловно, плохо), но по сюжету он является положительным персонажем.

Также необходимо понимать, что не все мультфильмы предназначены для детской аудитории. Ребёнок часто идентифицирует себя с персонажами и имитирует модели поведения. Поэтому, когда вы включаете малышу мультик «Черепашки–ниндзя» или «Халк», будьте готовы к тому, что он станет вести себя агрессивно.

Конечно, мультики — это не безусловное зло. Я сама, как мать четырёхлетнего ребёнка, прошла все пять стадий неизбежного. Сначала было отрицание — находясь в положении, я искренне верила, что не буду включать своему малышу мультфильмы. Ведь всем давно известно о том, как это вредно для детской психики. Потом был гнев. Я злилась на бабушек и прочих родственников за то, что включали ребёнку мультики. Затем я начала торговаться, в большей степени сама с собой: от одной серии не будет ничего страшного, а я проведу хотя бы пять минут в тишине. Далее последовала депрессия. Что я за мать такая, раз не в состоянии придумать, как развлечь своего ребёнка. И наконец, пришло принятие. Я поняла, что мультфильмы — неотъемлемая часть жизни детей. Я тоже, когда была маленькой, смотрела «Чип и Дейл спешат на помощь», «Утиные истории», «Русалочку» и много других мультиков. Что уж там, и сейчас с большим удовольствием смотрю вместе с ребёнком «Фиксиков» и «Мимимишек». Главное, как и во всём прочем, — знать и соблюдать меру. Конечно, если ребёнок сидит перед телевизором весь день, ничего хорошего из этого не выйдет. Однако если он посмотрит две–три серии любимого мультфильма в сутки — мир не рухнет.