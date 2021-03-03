Ковид отступает. Нужда в инфекционных койках отпадает

Напомним, в январе в этом медучреждении было развёрнуто 120 инфекционных коек. Сократить специализированный фонд практически на две трети позволила стабилизация ситуации с распространением ковида в городе.

Наталья Морозова, главный врач Норильской межрайонной больницы № 1, рассказала, что сегодня в отделениях больницы помощь получают 689 пациентов.

- В больнице полноценно оказываются все виды помощи по 41 профилю - пульмонология, реабилитация, эндоскопия, хирургия, кардиология и прочее. И в сложной ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекцией, мы не прекращали принимать больных, в том числе и в наш высокотехнологичный сосудистый центр. Так с начала года проведено уже порядка 30 коронарографий со стентированием, - подчеркнула она.

Высокотехнологичный инвазивный центр был открыт на базе больницы летом минувшего года в рамках национального проекта (региональной составляющей) по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями начал работу. В рамках же проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2020 году для больницы приобретены маммограф, два видеоэндоскопических комплекса, мультиспиральный компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф на общую сумму 220, 6 млн рублей.

Как отмечается на сайте минздрава Красноярского края, здравоохранение северных территорий находится на особом контроле министерства. В феврале в Красноярске прошло совещание по развитию оганерской больницы -обсуждались кадровые ресурсы и потребности, дальнейшее развитие материально-технической базы учреждения, планировались средства на ремонты, в том числе на ремонт лифтов и замену окон. В середине марта Норильск планируют посетить заместитель министра здравоохранения Александр Украинцев и специалисты краевых учреждений.