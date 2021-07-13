Краевая служба занятости поможет бесплатно получить профессию
Краевая служба занятости поможет бесплатно получить профессию
В этом году в рамках нацпроекта «Демография» около 300 жителей края бесплатно осваивают востребованные профессии, такие как: web-дизайнер, кондитер, парикмахер, электромонтажник, таргетолог и SMM-специалист.
«В регионе определены три оператора: Сибирский федеральный университет, Красноярский технологический техникум пищевой промышленности, Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС. Соискатели могут также выбирать образовательную организацию из других субъектов для обучения в формате онлайн. Подать заявку и ознакомиться с полным перечнем можно на портале «Работа в России», — сообщил Сергей Селюнин, заместитель руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края.
Пройти бесплатно обучение могут:
– граждане, которые ищут работу или признаны безработными;
– граждане в возрасте 50 лет и старше, в том числе пенсионеры;
– граждане предпенсионного возраста;
– женщины, которые находятся в декрете;
– женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста.
Планируется, что в этом году в крае освоят новую профессию или повысят квалификацию почти четыре тысячи участников нацпроекта «Демография».