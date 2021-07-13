Краевая служба занятости поможет бесплатно получить профессию

«В регионе определены три оператора: Сибирский федеральный университет, Красноярский технологический техникум пищевой промышленности, Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС. Соискатели могут также выбирать образовательную организацию из других субъектов для обучения в формате онлайн. Подать заявку и ознакомиться с полным перечнем можно на портале «Работа в России», — сообщил Сергей Селюнин, заместитель руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края.

Пройти бесплатно обучение могут:

– граждане, которые ищут работу или признаны безработными;

– граждане в возрасте 50 лет и старше, в том числе пенсионеры;

– граждане предпенсионного возраста;

– женщины, которые находятся в декрете;

– женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста.

Планируется, что в этом году в крае освоят новую профессию или повысят квалификацию почти четыре тысячи участников нацпроекта «Демография».