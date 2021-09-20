Краевая служба занятости поможет жителям Красноярья устроиться на крупнейшие предприятия

Трудоустройство проходит в рамках акции «Кадры для инвестиционных проектов», которая проводится совместно с работодателями, реализующими инвестиционные проекты в Енисейской Сибири. До 20 октября у жителей края есть шанс устроиться в одну из компаний. Для этого на интерактивном портале агентства труда и занятости населения края либо непосредственно в Центре занятости необходимо ознакомиться с требованиями и заполнить анкету.

- Предприятия предлагают работу как вахтовым методом, так и на постоянной основе. Заявлено порядка 1,5 тысячи рабочих мест со средней заработной платой 90 тысяч рублей. Перечень вакансий будет дополняться, - рассказал заместитель руководителя агентства труда и занятости населения края Сергей Селюнин.