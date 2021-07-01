Краевая служба занятости предлагает гражданам с ограниченными возможностями новую услугу

Сопровождение оказывается на всех этапах трудоустройства - поиск работы, организация собеседования, а также выстраивание удобного маршрута до места работы и обратно. Кроме того, специалисты Центра занятости обсудят с работодателем должностные обязанности нового сотрудника, а также проконтролируют процесс оснащения рабочего места. Во время трёхмесячной стажировки Центр занятости тоже будет оказывать содействие гражданам.

Заместитель руководителя агентства труда и занятости населения края Сергей Селюнин: «Помимо оказания новой услуги для граждан с инвалидностью доступны варианты постоянной и временной занятости, стажировка с последующим трудоустройством, оснащение и квотирование рабочих мест. Также проводится анкетирование на определение профессиональных способностей, тренинги, адресное взаимодействие».

Подробную информацию о содействии занятости граждан с ограниченными возможностями здоровья можно получить на интерактивном портале агентства труда и занятости населения края или обратившись в Центр занятости.