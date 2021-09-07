Краевая служба занятости запускает онлайн-сервисы

«Пользователь должен пройти авторизацию на портале, затем следует зайти в раздел «Справки» и выбрать необходимую. В течение 30 минут документ, заверенный цифровой подписью, можно будет скачать в личном кабинете. Планируется, что до конца года эта опция станет доступна не только гражданам, зарегистрированным в краевой столице, но и жителям всех муниципалитетов региона», — сообщил руководитель краевой службы занятости Виктор Новиков.

Напомним, что в Центре занятости можно заказать четыре вида справок: о состоянии/несостоянии на учёте, о выплаченных суммах и для предоставления в органы социальной защиты. Документ действителен в течение месяца со дня его получения