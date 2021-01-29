Краеведение – это заразно

Проект–долгожитель, получивший два гранта от компании «Норникель» и четыре — от Фонда президентских грантов, вошедший в число 18 лучших проектов страны из десяти тысяч, а главное, сделавший изучение локальной истории модным, — это «Школа краеведа Норильска», созданная Клубом исследователей Таймыра.

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«Школа краеведа», благодаря грантам, непрерывно действует с 2016 года. Основной целью проекта было создание механизма трансляции знаний о локальной истории на максимально широкую аудиторию, сейчас необходимо поддерживать и совершенствовать его.

Авторы проекта — известные норильские краеведы, основатели Клуба исследователей Таймыра, сотрудники Объединённой дирекции заповедников Таймыра — Станислав и Лариса Стрючковы.

– Мы начали заниматься краеведением с чистого листа, после того как наши предшественники в одночасье уехали на материк, увезя с собой все наработки и архивы, не подготовив никого, кто продолжил бы их дело. Нам же всегда хотелось заложить базу для начинающих краеведов, сформировать сообщество людей, увлечённых локальной историей, — рассказывает Станислав Стрючков. — Для этого нужно было организовать лекции, работу с архивами, походы и итоговые экзамены.

Всё это требовало определённых затрат, и здесь как нельзя кстати оказалась благотворительная программа «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Станислав, вдохновлённый замыслом и открывающимися перспективами, подготовил заявку на конкурс социальных проектов, передав в ней всю любовь к городу и стремление заразить краеведением как можно больше норильчан.

– В том, что мы получим грант, сомнений не было, — делится Станислав. — Это важно для территории и интересно нам самим. Задача градообразующего предприятия — поддерживать таких, как мы. Всё совпало.

И совпало не один раз. «Школа краеведа» дважды получала поддержку в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей».

Тем временем появился Фонд президентских грантов со своей программой, предельно понятной, прозрачной и доступной для отдалённых территорий страны.

— Из любопытства зашёл на сайт фонда и удивился тому, насколько всё дружелюбно, правильно, справедливо. Нет субъективности. Проекты оценивают десять экспертов из разных уголков страны, ставят оценки по 10–балльной шкале по десятку параметров. Затем всё суммируется, и побеждает тот, кто набрал наибольшее количество баллов. Решили попробовать, подали заявку и получили–таки президентский грант, — вспоминает наш собеседник.

И так четыре раза. О новой победе стало известно в середине января этого года. Все недоумевают, как КИТу это удаётся, да и сами Стрючковы считают это чудом. Но факт остаётся фактом. Год за годом «Школа краеведа» успешно работает, грантодатель доволен отчётами и даже включил Клуб исследователей Таймыра в реестр благонадёжных общественных организаций.

– В 2019 году нас пригласили на Международный экономический форум. Это было настолько неожиданно, что я даже не сразу смог оценить значимость этого события. Вы только представьте: из 10 000 грантополучателей для участия в МЭФ были отобраны 18. Наряду с разработчиками социально значимых проектов федерального уровня выступали и мы со своим — локальным.

И получение такого почётного права вполне объяснимо, считают в КИТе. Норильск и всё, что с ним связано, заслуживает пристального внимания на всех уровнях, а важность нашего города сравнима с мегаполисами.

Новый сезон в «Школе краеведа» стартует уже 1 февраля и в этот раз продлится полтора года (ранее — год). Основная целевая группа проекта — молодёжь, планирующая связать свою жизнь с Норильском надолго или навсегда, семьи с детьми, потомки норильчан — освоителей территории, а также все желающие изучать локальную историю.

В 2021–2022 учебном году «Школа краеведа» примет 200 учеников — новичков и выпускников прошлых лет. По традиции для них организуют лекционную программу, мероприятия в архиве и экскурсии. Летом начнётся полевая экспедиционно–исследовательская работа по восстановлению истории. Запланировано 10 экспедиций. Затем — семинары, подготовка к экзаменам и сами испытания. И это не всё. По результатам финального теста 15 выпускников станут сертифицированными краеведами. С ними продолжат заниматься учёные, которые подготовят их к сдаче кандидатского минимума и аспирантуре. Это позволит выпускникам школы стать профессиональными экскурсоводами, публицистами, а кому–то и защитить диссертацию.

– За шесть лет реализации проекта нам удалось запустить цепную реакцию передачи знаний о локальной истории не только внутри замкнутого сообщества, но и вне его. Наши выпускники продолжают исследовать Норильск самостоятельно, создают свои группы. Кроме того, благодаря проекту краеведение стало модным. Многие наслышаны о школе и стремятся в неё попасть. Впереди у нас полтора года ответственной и напряжённой работы без выходных. Но мы этому только рады, — говорит Станислав Стрючков.

© Заполярная Правда

Партнёры проекта:

Музей Норильска,

Городской архив,

Публичная библиотека,

Объединённая дирекция заповедников Таймыра,

медиакомпания «Северный город»,

Федерация скалолазания и альпинизма г. Норильска,

АНО «Аян»,

Центр «Православный Север»,

музей школы № 41.

Подробнее о проекте можно узнать на сайте kit–norilsk.ru и по телефону 42–32–38.

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«Дороги плато Путорана»

Срок реализации: ноябрь 2020 г. — июль 2021 г.

Расходы по проекту: более 4 млн руб., в том числе 2,8 млн руб. — грант Ростуризма.

Главным результатом станет паспортизация восьми туристических маршрутов.

«Клуб выходного дня»