Краеведение преподают не во всех школах, а устные темы по английскому языку в школьных программах не затрагивают историю освоения и развития Таймыра. Прокачать разговорный английский и получить знания, по которым нет специальных учебников, можно в Музее Норильска.

Данный курс является продолжением «Летней продлёнки», на которой участники освоили новую лексику о городе и особенностях родного края. Научные знания о Таймыре в области истории, биологии, палеонтологии, геологии, географии и этнографии – на основе подлинных экспонатов из хранилищ музея – стали темами для разговора на английском.

Программа показала эффективность, поэтому из экспериментальной её сделали постоянной. Интерактивная составляющая предполагает мастер-классы, настольные и подвижные игры, выходы в историческую часть города. Кроме того, участникам клуба «Краеведение на английском» доступны для изучения музейные предметы, которые обычно находятся в закрытых хранилищах и выставляются только на временных выставках.

Курс состоит из четырёх тематических блоков, начать обучение можно с любого:

– «Природа Таймыра» (от доисторических времён и Ледникового периода до наших дней) – с 18 ноября по 23 декабря;

– «Коренные народы Таймыра» (пять таймырских этносов, их культура и быт, шаманизм, кочевой образ жизни, День оленевода, «Хэйро» и «Большой Аргиш») – с 13 января по 17 февраля;

– «Освоение Русского Севера. Открытие Норильска» – с 24 февраля по 30 марта;

– «Музей в деталях» – с 6 апреля по 4 мая.

До конца учебного года двухчасовые занятия клуба «Краеведение на английском» будут проходить в музее по субботам. Для взрослых – с 12.00 до 14.00, для подростковой группы – с 15.00 до 17.00. Запись открыта по телефонам 46-13-27 и 8-913-506-20-75 (Алёна Петровна). Количество мест ограниченно. Билеты доступны по «Пушкинской карте».