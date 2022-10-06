Краевое агентство по туризму предоставило для школьников осенние туры «всё включено»

Содержание программы туров составлено по принципу «всё включено»: трёхразовое питание, проживание в гостинице уровня 3*, трансфер, услуги аттестованного инструктора-проводника или экскурсовода, страховка, входные билеты при необходимости.

«Этой осенью синоптики обещают нам комфортную погоду. По предварительным прогнозам, средняя температура в октябре составит +2, +3 градуса. Тёплыми будут середина месяца и самый конец. Пора отправляться на экскурсии, гулять, слушать, как шуршит листва под ногами, и делать яркие снимки на свежем воздухе. Здорово, что у нас в крае в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» реализуется такая программа развития школьного туризма. Советую с подачей заявления на получение социальных сертификатов и их использованием не затягивать, ведь их количество ограниченно, главное — не только получить сертификат, но и съездить в путешествие в октябре», — рассказала руководитель Агентства по туризму Красноярского края, Ольга Василенко.

Программа рассчитана на школьников 5-9 классов. Предложением могут воспользоваться те, кому уже присвоен номер социального сертификата на 10 тысяч рублей или те, кто находится в процессе оформления и успевает в указанные даты. Количество сертификатов - 7500 штук.

Для того чтобы получить социальный сертификат, родителю необходимо заполнить заявление на портале «Госуслуги Красноярский край». Есть специальная пошаговая инструкция, как это сделать.