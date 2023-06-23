Краевое агентство развития малого и среднего предпринимательства проведёт прямой эфир

28 июня в 19.00 на вопросы предпринимателей Норильска ответит заместитель руководителя — начальник отдела организационно-правового и кадрового сопровождения Агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Роман Ефимович Мартынов. Тема эфира: «Федеральные и региональные меры поддержки предпринимателей».

Роман Мартынов расскажет о действующей системе федеральных и региональных мер поддержки, которые оказываются в рамках реализации нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда».

Предприниматели смогут проконсультироваться по вопросам финансовых и нефинансовых услуг, уделить внимание налоговым льготам, временным антикризисным решениям и имущественной поддержке, задать вопросы про условия получения субсидий и грантов, а также иные интересующие их вопросы.

Прямой эфир будет проходить в группах краевого Агентства развития малого и среднего предпринимательства ВКонтакте и Telegram-канале «PRO бизнес. Регион24».

Задать свои вопросы можно по ссылке.