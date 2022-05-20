Краевое агентство труда и занятости населения продолжает формировать кадровый резерв Арктики

«По прогнозам, в ближайшие семь лет Арктике потребуется 22 тысячи сотрудников для работы на инвестиционных проектах. Заполнение кадровой потребности предусмотрено региональной стратегией управления рынком труда. Для опережающего кадрового обеспечения предприятий служба занятости формирует резерв квалифицированных специалистов», - сообщил Виктор Новиков, руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края.

Для того чтобы попасть в кадровый резерв Арктической зоны, необходимо заполнить анкету на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края. Отметим, что в банке вакансий Красноярского края содержатся сведения об 1,9 тысячи рабочих мест на инвестиционных проектах, из них тысяча предложений для работы в Арктической зоне края – в Норильске, Туруханском районе, Таймырском Долгано-Ненецком и Эвенкийском муниципальных районах). Крупные инвестпроекты реализуют в Арктике компании «Норникель», «Северная звезда» и «РН-Ванкор». Средняя заработная плата сотрудников – 105 тысяч рублей.