Краевое министерство хозяйства и торговли впервые проведёт профессиональный конкурс

Отправить заявку на участие работники торговли Красноярья могут с 20 июня по 6 июля по нескольким номинациям:

– «Лучший продавец городского округа»;

– «Лучший продавец муниципального округа, городского поселения муниципального района;

– «Лучший продавец сельского населённого пункта»;

– «Лучший торговый объект, обеспечивающий товарами сельский населённый пункт с минимальным количеством постоянного населения»;

– «Лучшая торговая сеть городского округа»;

– «Лучшая торговая сеть муниципального района, муниципального округа».

Конкурсанты в первых трёх номинациях будут соревноваться в знании теории и практике. Комиссия оценит качество работы и скорость её выполнения. В номинации «Лучший торговый объект, обеспечивающий товарами сельский населённый пункт с минимальным количеством постоянного населения» победителей определят на основании численности жителей территории, где расположен торговый объект. Ещё один критерий оценки – количество вступивших в законную силу постановлений о привлечении к административной ответственности за нарушения законодательства в сфере торговли и защиты прав потребителей. В последних двух номинациях лучших определят по количеству объектов торговой сети, договоров о реализации товаров, произведённых местными товаропроизводителями, ассортиментных позиций товаров и размеру средней зарплаты работников.

Призовой фонд конкурса, сформированный за счёт средств краевого бюджета составит 360 тысяч рублей.