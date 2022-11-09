Краевое правительство утвердило пакет мер поддержки членов семей участников специальной военной операции (СВО)
Краевое правительство утвердило пакет мер поддержки членов семей участников специальной военной операции (СВО)
Особое внимание данной теме было оказано на заседании краевого правительства, которое накануне провёл премьер-министр края Юрий Лапшин, сообщают на портале Красноярского края.
Ранее по поручению губернатора края мобилизованным гражданам Красноярья начали выплачивать единовременную выплату по 100 тысяч рублей.
Теперь члены семьи участников СВО дополнительно могут получить единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей на каждого человека. Напомним, в соответствии с Семейным кодексом РФ членами семьи признаются супруги, дети (в том числе усыновленные, опекаемые, приёмные и находящиеся под попечением), а также родители, совместно проживающие с участником СВО.
На детей, которым не было предоставлено место в детском саду, предусмотрены ежемесячные выплаты в размере 6,5 тыс. рублей (если такая мера не была предоставлена ранее по иным основаниям). Для детей участников СВО, обучающихся в краевых государственных профессиональных образовательных организациях по очной и очно-заочной формам обучения, предусмотрена выплата ежемесячной стипендии в размере двух тысяч рублей.
Кроме того, члены семей лиц, принимающих участие в СВО, освобождены от уплаты пеней в случае несвоевременного внесения платы за жилое помещение, коммунальные услуги и взноса за капитальный ремонт.
Также утверждён порядок бесплатного посещения семьями участников СВО краевых государственных учреждений культуры. Для этого на сайтах учреждений ежемесячно будут публиковаться перечни планируемых концертов, спектаклей, кинопоказов и прочих мероприятий. Члены семей военнослужащих смогут подать заявку и забронировать билеты на выбранное мероприятие по телефону или через электронную почту учреждения культуры.
Если сами участники СВО являются получателями грантовой поддержки в качестве предпринимателей, то им продлеваются сроки использования грантов и отменяются штрафные санкции за нарушение условий использования грантов. Соответствующий пункт добавлен в краевую госпрограмму «Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности».
Учитывая, что часть принятых механизмов носит заявительный характер, председатель краевого Правительства Юрий Лапшин поручил организовать мониторинг реализации принятых мер, чтобы оценить их востребованность и сделать прогноз по необходимым расходам бюджета.
Кроме того, на заседании Правительства края принято решение об увеличении с трёх тысяч до пяти тысяч рублей с 1 января 2023 года выплаты гражданам, оказывающим содействие полиции в охране общественного порядка и борьбе с преступностью, что будет способствовать дальнейшему развитию деятельности добровольных народных дружин на территории края.