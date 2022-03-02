Краевое правительство внесло ряд изменений в ключевые госпрограммы

Как сообщают на сайте правительства края, на 29,7 млрд рублей увеличилось финансирование госпрограммы «Развитие системы социальной поддержки граждан». Это удалось сделать в основном за счёт средств федерального бюджета (27,9 млрд рублей). Дополнительные средства будут направлены на ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет, региональную социальную доплату к пенсии, оплату коммунальных услуг отдельным категориям граждан, ежемесячные выплаты в связи с рождением первенца, на оказание помощи в рамках социальных контрактов и другие меры поддержки.

Расходы по краевой госпрограмме «Развитие образования» увеличены на 9 млрд рублей на три года. Эти средства в основном будут направлены на реализацию нацпроектов «Образование» и «Демография». В частности, увеличены расходы на ремонт аварийных школ и модернизацию школьных столовых. Также планируется создать 38 современных мастерских в учреждениях среднего профобразования, в 297 школах — обновить оснащение компьютерных классов.

Увеличено финансирование из федерального бюджета ряда направлений краевой госпрограммы «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды». В том числе в этом году выделено 815 млн рублей для муниципальных программ формирования современной городской среды. Кроме того, распределены средства победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В бюджет города Ужур будет направлено 50 млн рублей, в Железногорск — 80 млн рублей, Дивногорск, Сосновоборск и Дудинка получат по 70 млн рублей.

Правительство края утвердило проект планировки территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Красноярская технологическая долина». Это нужно для оформления разрешительной документации при строительстве объектов инфраструктуры и реализации инвестиционных проектов, запланированных резидентами ОЭЗ.

Также в ходе заседания с докладом о текущей ситуации с коронавирусом в крае выступил заместитель министра здравоохранения региона Михаил Родиков. По его оценке, за последнюю неделю была зафиксирована положительная динамика развития эпидобстановки. Количество пациентов в инфекционных госпиталях снизилось на 10%, на данный момент занята 4191 койка. На амбулаторном лечении находятся 42 562 пациента, этот показатель снизился за неделю на 15%.