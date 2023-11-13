Краевое управление Роспотребнадзора запускает горячую линию по услугам такси и каршеринга

С 13 по 24 ноября норильчане могут получить консультацию по вопросам правил оказания транспортных услуг, защиты прав потребителей при пользовании такси и каршерингом, деятельности агрегаторов такси.

Задать свои вопросы можно по телефонам: единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 — работает в круглосуточном режиме (звонок по России бесплатный); Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю 8 (391) 226-89-50; территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Норильске 8 (3919) 46-90-82 — в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Оставить обращение можно и на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в разделе «Приём обращений граждан, общественных объединений и других юридических лиц», а также направить по почте в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Норильске либо обратиться лично в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: ул. Комсомольская, 31а.