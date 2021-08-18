Краевое управление Росреестра ответит на вопросы жителей Красноярского края

Граждане могут узнать, на основании каких документов может быть наложен арест на недвижимое имущество; как выяснить, находится ли недвижимость под арестом; как снять арест. На эти и другие вопросы ответит Галина Ивановна Маслаевна - заместитель начальника отдела экстерриториальной регистрации, регистрации земельных участков, регистрации ограничений (обременений) управления Росреестра по Красноярскому краю.

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