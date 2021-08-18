МАУ ИЦ «Норильские новости»

Краевое управление Росреестра ответит на вопросы жителей Красноярского края

Краевое управление Росреестра ответит на вопросы жителей Красноярского края

Главная / Новости / Общество

Краевое управление Росреестра ответит на вопросы жителей Красноярского края

19 августа с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в ведомстве пройдёт день консультаций правообладателей по вопросам снятия и наложения арестов на объекты недвижимости.

Краевое управление Росреестра ответит на вопросы жителей Красноярского края

Граждане могут узнать, на основании каких документов может быть наложен арест на недвижимое имущество; как выяснить, находится ли недвижимость под арестом; как снять арест. На эти и другие вопросы ответит Галина Ивановна Маслаевна - заместитель начальника отдела экстерриториальной регистрации, регистрации земельных участков, регистрации ограничений (обременений) управления Росреестра по Красноярскому краю.

Телефон для консультаций (391) 2-265-698.

Фото из открытых источников
18 августа в 16:27 280
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также