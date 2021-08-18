Краевое управление Росреестра ответит на вопросы жителей Красноярского края
Краевое управление Росреестра ответит на вопросы жителей Красноярского края
19 августа с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в ведомстве пройдёт день консультаций правообладателей по вопросам снятия и наложения арестов на объекты недвижимости.
Граждане могут узнать, на основании каких документов может быть наложен арест на недвижимое имущество; как выяснить, находится ли недвижимость под арестом; как снять арест. На эти и другие вопросы ответит Галина Ивановна Маслаевна - заместитель начальника отдела экстерриториальной регистрации, регистрации земельных участков, регистрации ограничений (обременений) управления Росреестра по Красноярскому краю.
Телефон для консультаций (391) 2-265-698.