Краевое управление Росреестра подвело итоги горячей линии, которая состоялась 18 августа

В ходе горячей линии она заострила внимание на том, что у граждан есть возможность защитить свою недвижимость от неправомерных действий третьих лиц.

Собственники могут подать заявление о невозможности осуществить государственную регистрацию прав без их личного участия.

При подаче такого заявления в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) будет внесена соответствующая запись. Данный запрет означает, что без личного участия собственника недвижимости или его законного представителя (родитель, усыновитель, опекун, попечитель и т. д.) осуществить регистрационное действие будет невозможно. Таким образом, запись становится основанием для возврата без рассмотрения заявления, представленного на государственную регистрацию другими лицами, даже при наличии у них нотариальной доверенности.

Подать заявление можно с помощью сервиса «Личный кабинет» на официальном сайте Росреестра или в офисах МФЦ «Мои документы». Услуга бесплатная, государственная госпошлина не оплачивается.