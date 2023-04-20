МАУ ИЦ «Норильские новости»

Краевое управление Росреестра проведёт горячую линию

Краевое управление Росреестра проведёт горячую линию

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Краевое управление Росреестра проведёт горячую линию

Краевое управление Росреестра проведёт горячую линию

Специалисты управления проконсультируют жителей края по вопросам государственной регистрации ипотеки и договоров долевого участия в строительстве.

Горячая линия будет работать 21 апреля с 13.00 до 14.00. по номеру +7 (391) 226-55-13.

Фото из открытых источников
20 апреля в 13:54 4430
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