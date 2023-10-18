МАУ ИЦ «Норильские новости»

Краевое управление Росреестра проведёт горячую линию

Краевое управление Росреестра проведёт горячую линию

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Краевое управление Росреестра проведёт горячую линию

Краевое управление Росреестра проведёт горячую линию

Жители Красноярья смогут задать вопросы, касающиеся государственной регистрации ипотеки.

Горячая линия пройдёт 19 октября с 10.00 до 11.00. Консультацию можно будет получить по телефону: 8 (391) 226-55-13.

Фото из открытых источников
18 октября в 13:43 570
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