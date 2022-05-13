Краевое управление Росреестра проводит консультации для тех, чья недвижимость пострадала в пожарах

Специалисты ведомства окажут гражданам правовую поддержку по вопросам восстановления утраченных документов на объекты недвижимости, а также снятия сгоревших строений с кадастрового учёта и прекращения прав собственности на них.

Номер единого справочного телефона: 8 (391) 222-52-14. График консультаций: понедельник - четверг с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 Пятница - 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Суббота, воскресенье – выходные дни.