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Краевое управление Росреестра проводит консультации для тех, чья недвижимость пострадала в пожарах

Краевое управление Росреестра проводит консультации для тех, чья недвижимость пострадала в пожарах

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Краевое управление Росреестра проводит консультации для тех, чья недвижимость пострадала в пожарах

В связи с чрезвычайной ситуацией в управлении запустили горячую линию.

Краевое управление Росреестра проводит консультации для тех, чья недвижимость пострадала в пожарах

Специалисты ведомства окажут гражданам правовую поддержку по вопросам восстановления утраченных документов на объекты недвижимости, а также снятия сгоревших строений с кадастрового учёта и прекращения прав собственности на них.

Номер единого справочного телефона: 8 (391) 222-52-14. График консультаций: понедельник - четверг с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 Пятница - 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Суббота, воскресенье – выходные дни.

Фото из открытых источников
13 мая в 15:20 560
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