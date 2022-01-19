Краевой фонд науки приглашает норильчан принять участие сразу в двух конкурсах

Приём заявок открыт на межрегиональный конкурс юных техников-изобретателей Енисейской Сибири, а также на конкурс проектов мероприятий по популяризации науки и инноваций в нашем регионе.

В первом принять участие могут молодые изобретатели в возрасте от 10 до 22 лет. Отправить конкурсную заявку можно до 17.30 (по местному времени) 15 марта на информационном портале краевого фонда науки.

Второй конкурс принимает заявки также до 15 марта, до 17.29. Он направлен на осуществление содействия в организации научной и научно-технической деятельности, которая представляет интерес для региона.

Более подробно ознакомиться с условиями конкурсов можно на официальном сайте краевого фонда науки.