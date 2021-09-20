Краевой избирком опубликовал результаты выборов после обработки более 99% бюллетеней

По последним данным крайизбиркома, в Законодательном собрании края у «Единой России» 31,6% голосов, у КПРФ - 21,7%, у ЛДПР - 14,6%, у «Новых людей» - 7,9%, у «Справедливой России» - 7,1%, у «Зелёных» - 5,1%. Таким образом, в Заксобрании «Единую Россию» будут представлять 34 человека. 11 мест партия получает по списку, ещё 23 - за победу в одномандатных округах. От КПРФ в Заксобрании будет 8 депутатов, от ЛДПР - 4, от «Новых людей» - 2, от «Справедливой России» - 1, от «Зелёных» - 1 депутат.

На выборах в Государственную Думу Российской Федерации также лидирует «Единая Россия» - 34,6% голосов. КПРФ - 22,8%, ЛДПР - 13,6%, «Новые люди» - 7,8%, «Справедливая Россия» - 6,1%, «Зелёные» - 3,3%. По одномандатным округам в Госдуму проходят Юрий Швыткин, Виктор Зубарев, Александр Дроздов и Алексей Веллер. Все они представляют партию «Единая Россия».