Краевой материнский капитал с 1 января 2021 года увеличат

По данным министерства социальной политики региона, теперь краевой материнский капитал составит 153 158 рублей. На выплаты капитала планируется выделить 620 млн рублей. Отметим, что средства можно потратить на улучшение жилищных условий, получение образования, приобретение транспортных средств, средств реабилитации или на получение ежегодной выплаты в размере 12 тысяч рублей.

«Во многом благодаря данной мере поддержки за 10 лет количество многодетных семей в крае увеличилось более чем в два раза. Предоставление краевого материнского (семейного) капитала действует до 31 декабря 2021 года, но в настоящее время готовится к рассмотрению решение о продлении данной меры поддержки до конца 2026 года», – добавила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.

Краевой материнский капитал положен женщинам при рождении третьего и последующего ребенка.